Протесты в Венеции заставили Безоса сменить место для свадебной вечеринки
Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес были вынуждены изменить место проведения свадебной вечеринки в Венеции из-за угроз со стороны местных жителей и повышенных мер безопасности.
Вместо запланированного праздничного мероприятия в историческом здании Scuola Grande della Misericordia празднование перенесли в Арсенал – комплекс с усиленной охраной, который когда-то служил корабельной верфью.
Почему Безос изменил место для свадьбы
Протестующие, объединенные в движение No Space for Bezos, заявили, что будут бросать надувных крокодилов в каналы, чтобы помешать приезда гостей на гондолах. Активисты обвиняют миллиардера в фактическом “закрытии” города на время празднований и в том, что он олицетворяет туристическую экспансию, которая вытесняет жителей из Венеции.
Один из лидеров протеста Томмазо Каччари назвал решение перенести мероприятие “большой победой”. Несмотря на это, акция протеста все равно состоится в центре города в субботу – вероятно, в день главного празднования.
Полиция также повысила уровень безопасности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и возможного присутствия на свадьбе детей Дональда Трампа.
Кто приедет на свадьбу Безоса и Санчес
Ожидается прибытие более 90 частных самолетов в венецианский аэропорт Марко Поло. По данным СМИ, среди гостей будут Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леди Гага и сэр Элтон Джон. Конечно, это лишь несколько имен из списка.
До официального празднования Безос и Санчес уже устроили пенную вечеринку на борту яхты Koru стоимостью $500 млн, которая сейчас находится у побережья Хорватии. Яхта прибудет в венецианскую лагуну в сопровождении вспомогательного судна Abeona, имеющего вертолетную площадку.
You just know this was Jeff Bezos’ first foam party pic.twitter.com/V8tMPyzF33
— Mel Chen (@melchen) June 23, 2025
Протесты против свадьбы Джеффа Безоса
Тем временем в центре Венеции прошли новые акции протеста против свадьбы Джеффа Безоса. Активисты Greenpeace и британской группы Everyone Hates Elon вывесили баннер на площади Святого Марка, требуя, чтобы миллиардеры платили справедливые налоги вместо роскошных вечеринок в городе, который страдает от последствий климатического кризиса. Они также упомянули недавнюю космическую миссию Blue Origin как пример роскоши и чрезмерных расходов со стороны Безоса.
В то же время другая часть местных жителей – преимущественно бизнес-сообщество – поддерживает проведение свадьбы. Представители гостиничного и ресторанного сектора считают, что мероприятие привлечет внимание к Венеции и принесет городу значительные доходы. По их словам, Венеция всегда была открыта для гостей и крупных событий.