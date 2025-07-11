Певица Надя Дорофеева, которая недавно выпустила совместный трек и клип с Позитивом (Алексей Завгородний), поделилась жуткими кадрами с места прилета в фотостудию Daylight.

Именно там снимали музыкальное видео на песню Смак-печаль. Она стала первой композицией экс-тандема Время и стекло с момента распада группы.

Разрушена студия, где снимали клип Смак-печаль

На своей странице в Instagram Надя опубликовала коллаж из двух снимков. На первом – кадр из клипа, снятый в помещении студии, а на втором – последствия удара.

– Несколько часов назад мы узнали, что она (студия – Ред.) прекратила свое существование в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля, – написала Дорофеева.

Студию решено не восстанавливать, поэтому о помощи команда не просит, но призывает поддерживать Силы обороны Украины посильными донатами.

– Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты, – призналась певица.

В комментариях подписчики отметили, что этот коллаж очень точно иллюстрирует жизнь в войне. Ведь то, что еще вчера было целым и работало, уже на следующий день может быть разрушено.

Атака на Украину 10 июля

Напомним, что во время масштабной атаки в четверг, 10 июля, Россия направила на Украину 18 ракет, среди которых баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – Шахеды. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главной целью атаки стал Киев и область, также под ударами оказались Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

