Потеряла лучшего друга: дочь Оззи Осборна высказалась о его смерти

Британская певица Келли Осборн впервые публично прокомментировала смерть своего отца, легендарного музыканта Оззи Осборна, который ушел из жизни 22 июля.

Дочь Оззи Осборна почтила его память

Через несколько дней после смерти отца Келли Осборн опубликовала в Instagram-stories слова из песни Changes группы Black Sabbath, которую они с Оззи записали дуэтом в 2003 году. Таким образом исполнительница поделилась тем, что чувствует после потери родного человека.

— Чувствую себя несчастной, мне так грустно. Я потеряла лучшего друга, который у меня когда-либо был, — написала 40-летняя Келли, добавив эмодзи в виде разбитого сердца.

Песня Changes, которую Оззи Осборн написал в соавторстве с коллегами по группе Black Sabbath, была впервые выпущена в 1972 году. В рок-балладе речь идет об утраченных отношениях между людьми.

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В 2003 году Оззи и Келли записали дуэтную версию композиции с обновленным текстом, который отражал их связь.

Песня стала хитом в Великобритании, а они стали второй парой отца и дочери, которая возглавила чарты, после Фрэнка и Нэнси Синатр в 1967 году. Сингл также был номинирован на премию Грэмми.

Напомним, что Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет, через несколько недель после того, как в последний раз выступил на сцене вместе с участниками Black Sabbath.

По данным СМИ, врачи несколько часов боролись за жизнь Осборна. Ради этого в поместье музыканта в Чалфонт-Сент-Джайлс в 10:30 утра прибыл вертолет экстренной медицинской помощи.

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