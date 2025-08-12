Скандал навколо Темляка: Українська кіноакадемія засудила дії актора

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка, а також запропонувала виробити дієві механізми реагування на подібні випадки.

Реакція кіноакадемії на скандал з Темляком

В Українській кіноакадемії заявили, що виступають за дотримання професіоналізму у сфері кіно та аудіовізуального мистецтва, а будь-які прояви поведінки, що принижують гідність людини та порушують взаємоповагу, назвали “абсолютно неприпустимими”.

– Насильницькі дії актора Костянтина Темляка, що набули широкого суспільного розголосу останніми днями, стали ще одним нагадуванням про важливість персональної відповідальності кожного. Кіноакадемія однозначно засуджує такі вчинки як ганебні, – йдеться у повідомленні.

Представники кіноакадемії звернулися до всіх учасників кіноіндустрії із закликом “дотримуватися професійної етики та гуманістичних цінностей, створювати безпечне й інклюзивне середовище для творчості та спілкування, а також підтримувати одне одного у прагненні зберігати честь і гідність українського кіно”.

– Українська Кіноакадемія й надалі працюватиме над тим, щоб принципи доброчесності стали невід’ємною частиною щоденної практики нашої професійної спільноти. Ми вважаємо за необхідне ініціювати публічні обговорення цього питання на професійних майданчиках, щоб сформувати спільне бачення та виробити дієві механізми реагування на подібні випадки, – йдеться у заяві.

Варто зазначити, що фільм БожеВільні, в якому Темляк зіграв головну роль, отримав 11 номінацій на Національній кінопремії Золота дзиґа 2025. Зокрема, актор претендує на нагороду за найкращу чоловічу роль. Чи приберуть Темляка з номінації та якою буде подальша доля фільму – наразі незрозуміло.

БожеВільні – це історична драма режисера Дениса Тарасова, герої якого у 70-ті роки ХХ століття стикаються з винаходом тоталітарної радянської системи – “каральною психіатрією”. Костянтин Темляк зіграв головного героя Андрія Довженка, який є збірним образом волелюбної людини, яка потрапила в лещата КДБ.

Що відомо про скандал з Темляком

Скандал навколо актора розгорівся 8 серпня після прем’єри кліпу Jerry Heil та Yarmak на трек З якого ти поверху неба?, в якому Костянтин Темляк знявся разом зі своєю дружиною Анастасією Нестеренко.

Фотографка Анастасія Соловйова, яка раніше зустрічалася з актором, звинуватила його у домашньому насильстві та схилянні неповнолітньої до сексу. Дівчина заявила, що під час їхніх стосунків Костянтин був залежним від алкоголю та наркотиків, застосовував фізичну силу, контролював її дії, звинувачував у зрадах, забороняв публікувати оголені фото та спілкуватися з іншими чоловіками.

На підтвердження своїх слів Анастасія опублікувала кадри з агресивною поведінкою Темляка, фото та відео з синцями, скриншоти листувань. Також Соловйова заявила, що у 2023 році актор схиляв до сексу 15-річну дівчину.

Сам Темляк визнав провину, зазначивши, що йому “дуже соромно за той період” і він готовий понести юридичну та моральну відповідальність. Кліп Jerry Heil та Yarmak за участю актора та його дружини було видалено з мережі.

