Неприятная история: Полякова о воспитании дочерей и готовности к внукам

Певица Оля Полякова рассказала о сложностях в воспитании 13-летней дочери Алисы, а также призналась, готова ли она уже к внукам.

Полякова о воспитании дочерей

Артистка призналась, что с 20-летней Машей ей проще находить общий язык, чем с Алисой. У младшей дочери сейчас переходный возраст, она отделяется от мамы и делает это довольно жестко. Однако Полякова убеждена, что этот период нужно просто пережить.

— С Алисой тяжело, особенно сейчас. С ней было очень классно в детстве: она была моя, мамина. Но сейчас это совсем другой человек. Иногда это очень больно, потому что она отделяется и делает это жестко. Неприятная история, но нужно ее пережить, — поделилась Оля.

По словам певицы, Алиса избегает любых упоминаний о том, что ее мама — Оля Полякова. Девушка отписалась от звездной мамы и запрещает ей следить за ней в соцсетях.

Что касается принципов воспитания, то Полякова считает, что детей нужно любить, не давить на них, а также позволять им чувствовать себя самостоятельными и ответственными.

— Детям нужно давать все, что они хотят, потому что в жизни им еще придется очень много раз слышать отказ, во многом отказываться себе. Поэтому, если у родителей есть такая возможность, нужно любить и лелеять, нужно это делать. Главное — чтобы дети не лезли в голову. Это стоит останавливать, — сказала певица.

На вопрос, готова ли Оля Полякова к внукам, она ответила так:

— Чтооо? Ну нет, конечно. Может быть, я еще хочу родить? Нет-нет-нет.

Напомним, что в июле этого года 20-летняя Маша Полякова вышла замуж. Избранником девушки стал иностранец по имени Эден Пассарелли, с которым она познакомилась во время учебы в США.

