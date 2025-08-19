Казалась жизнерадостной: друг Наты Лайм рассказал о состоянии блогерши перед смертью

Друг украинской блогерши Наты Лайм (Наталья Любаренко) прокомментировал ее смерть и вспомнил их последнюю встречу.

По словам блогера Евгения Белозерова, 31-летняя Ната погибла в результате падения с балкона в Дубае. Как оказалось, у девушки уже длительное время была депрессия, она работала с психологом, но о своем состоянии никому не рассказывала.

Ната Лайм страдала от депрессии

Евгений вспомнил, что в последний раз виделся с Натой и ее мужем Артемом в конце прошлого года. Они ходили на квест, а потом сидели в кафе. По словам блогера, тогда Любаренко казалась жизнерадостной, а о тяжелом эмоциональном состоянии даже не упоминала.

Сейчас смотрят

— Если бы кто-то сказал тогда, что это наша последняя встреча, я бы никогда не поверил. Она казалась такой жизнерадостной. Вместе с мужем строили планы. В тот день показали мне их будущую стоматологию, где шёл ремонт. К сожалению, я не знал, что уже тогда Ната находилась в депрессии, — поделился блогер.

О состоянии Наты рассказал ее муж уже после трагического случая. Белозеров не знает, что именно стало причиной депрессии, но, как оказалось, отчасти именно из-за этого она перестала снимать видео на YouTube в конце 2020 года.

Евгений добавил, что Ната жила в Киеве, но из соображений безопасности часто выезжала за границу, в частности в Дубай. Любаренко похоронили в Украине, детей у нее не было.

Напомним, о смерти блогерши стало известно после того, как в сети распространили фото ее могилы. Впоследствии информацию подтвердил Евгений Белозеров. Близкие не планировали разглашать трагическую новость из-за того, что в последние годы Ната Лайм избегала публичности.

Фото: Ната Лайм

Источник : Фокус

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.