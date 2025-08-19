Здавалася життєрадісною: друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю

Друг української блогерки Нати Лайм (Наталія Любаренко) прокоментував її смерть та пригадав їхню останню зустріч.

За словами блогера Євгена Білозерова, 31-річна Ната загинула внаслідок падіння з балкона в Дубаї. Як виявилося, у дівчини вже тривалий час була депресія, вона працювала з психологом, але про свій стан нікому не розповідала.

Ната Лайм страждала від депресії

Євген пригадав, що востаннє бачився з Натою та її чоловіком Артемом в кінці минулого року. Вони ходили на квест, а потім сиділи в кафе. За словами блогера, тоді Любаренко здавалася життєрадісною, а про важкий емоційний стан навіть не згадувала.

– Якби хтось сказав тоді, що це наша остання зустріч, я б ніколи не повірив. Вона здавалась такою життєрадісною. Разом із чоловіком будували плани. У той день показали мені їхню майбутню стоматологію, де тривав ремонт. На жаль, я не знав, що вже тоді Ната перебувала в депресії, – поділився блогер.

Про стан Нати розповів її чоловік вже після трагічного випадку. Білозеров не знає, що саме стало причиною депресії, але, як виявилося, частково саме через це вона припинила знімати відео на YouTube наприкінці 2020 року.

Євген додав, що Ната жила в Києві, але з міркувань безпеки часто виїжджала за кордон, зокрема в Дубай. Любаренко поховали в Україні, дітей у неї не було.

Нагадаємо, про смерть блогерки стало відомо після того, як у мережі поширили фото її могили. Згодом інформацію підтвердив Євген Білозеров. Близькі не планували розголошувати трагічну новину через те, що останні роки Ната Лайм уникала публічності.

