Особлива подія: Камалія видала сестру заміж і показала відео з весілля

Співачка Камалія розповіла про особливу подію для своєї сім’ї – весілля двоюрідної сестри Юлії. Святкування відбулося в Чернігові. Молодята є військовослужбовцями, які зустріли одне одного під час повномасштабної війни.

Камалія видала сестру заміж

На особистій сторінці в Instagram артистка поділилася відео з весілля. На заході Камалія позувала у довгій сукні блакитного кольору.

– Відсвяткували надзвичайно особливу подію – весілля моєї двоюрідної сестри Юлії Прядко. І наречена, і наречений – військові, справжні герої, які знайшли одне одного, попри війну, й довели, що любов сильніша за всі випробування, – написала співачка.

Камалія розповіла, що її двоюрідний брат, який дістав поранення і четверту контузію на фронті, спеціально приїхав зі шпиталю, щоб в день весілля бути поруч з рідною сестрою. Цей момент, за словами артистки, зворушив до сліз усіх гостей.

– Останнім часом наша сім’я пережила багато втрат — за три з половиною роки ми поховали чотирьох моїх рідних дядьків, маминих братів. Але життя триває. І за останні два роки, в час повномасштабної війни, у нашій родині з’явилось нове поповнення — двоє діток. І ось нарешті нас об’єднало світле й радісне свято — весілля! – написала Камалія, а також додала, що любов завжди перемагає.

Фото: Камалія

