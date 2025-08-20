Полиция расследует обвинения Константина Темляка в домашнем насилии

Национальная полиция открыла досудебное расследование, касающееся обвинений актера и военнослужащего Константина Темляка в домашнем насилии.

Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на ответ правоохранителей.

Полиция расследует дело Темляка

В Нацполиции Киева заявили, что в настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по статье 126-1 УК (домашнее насилие). Также проводится проверка на предмет возможных фактов других правонарушений.

Согласно статье 126-1 УК предусмотрено наказание в виде общественных работ от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, пробационный надзор до пяти лет, лишение свободы на тот же срок или до двух лет.

Бывшая девушка Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, которая обвинила его в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних, заявила, что не даст этому делу “пройти бесследно и забыться”.

— Всем, кто волнуется, понесет ли Константин Темляк юридическую ответственность за свои действия или эта история забудется, как и все другие, я могу сказать: не волнуйтесь, я этим вопросом сейчас активно занимаюсь и не дам этому пройти бесследно и забыться. У меня сейчас наконец-то достаточно сил, чтобы бороться с несправедливостью и наказать виновного, — написала она в сториз в Instagram.

Недавно на скандал вокруг Константина Темляка отреагировала его жена Анастасия Нестеренко.

По словам актрисы, она, к счастью, не подвергалась никакому физическому или эмоциональному абьюзу со стороны Темляка. В то же время Анастасия подчеркнула, что ужасно узнать правду о человеке, с которым планировала общее будущее.

