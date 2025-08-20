Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Поліція розслідує звинувачення Костянтина Темляка у домашньому насильстві

Костянтин Темляк

Національна поліція відкрила досудове розслідування, яке стосується звинувачень актора і військовослужбовця Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Про це повідомило видання LB.ua з посиланням на відповідь правоохоронців.

Поліція розслідує справу Темляка

У Нацполіції Києва заявили, що наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 ККУ (домашнє насильство). Також проводиться перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень.

Згідно зі статтею 126-1 ККУ передбачено покарання у вигляді громадських робіт від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, пробаційний нагляд до п’яти років, позбавлення волі на той самий строк або до двох років.

Колишня дівчина Костянтина Темляка, фотографка Анастасія Соловйова, яка звинуватила його у домашньому насильстві і розбещенні неповнолітніх, заявила, що не дасть цій справі “пройти безслідно та забутися”.

– Всім, хто хвилюється, чи понесе Костянтин Темляк юридичну відповідальність за свої дії, чи ця історія забудеться, як і всі інші, я можу сказати: не хвилюйтесь, я цим питанням зараз активно займаюсь і не дам цьому пройти безслідно та забутись. У мене зараз нарешті достатньо сил, щоб боротися з несправедливістю та покарати винного, – написала вона у сториз в Instagram.

Анастасія Соловйова про Темляка

Фото: Анастасія Соловйова/Instagram

Нещодавно на скандал довкола Костянтина Темляка відреагувала його дружина Анастасія Нестеренко.

За словами акторки, вона, на щастя, не зазнавала жодного фізичного чи емоційного аб’юзу з боку Темляка. Водночас Анастасія наголосила, що жахливо дізнатися правду про людину, з якою планувала спільне майбутнє.

Костянтин Темляк

Фото: Костянтин Темляк

