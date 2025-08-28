Старший сын Майкла Джексона, 28-летний Принс Джексон (настоящее имя Майкл Джозеф Джексон), объявил о помолвке со своей давней подругой Молли Ширманг. Пара вместе уже восемь лет.

Старший сын Майкла Джексона обручился

Принс сделал заявление в соцсетях, опубликовав серию совместных фотографий под песню отца I Just Can’t Stop Loving You.

– Восемь лет позади – и еще вся жизнь впереди. Мы с Молли провели вместе много времени и создали невероятные воспоминания. Мы путешествовали по миру, закончили учебу и очень выросли вместе. Я с нетерпением жду следующей главы нашей жизни, где мы будем продолжать расти и создавать прекрасные воспоминания, – написал он.

На подборке фото пара позирует в парке, а также во время путешествий и важных моментов, в частности на выпускном Принса и рядом с его бабушкой Кэтрин Джексон.

Сейчас смотрят

Кто такая Молли Ширманг

Принс и Молли познакомились в 2017 году, когда он учился в университете Лойола Маримонт. В 2019-м оба закончили учебу, после чего активно путешествовали.

Молли не имеет собственных аккаунтов в соцсетях, однако поддерживает Принса на публичных мероприятиях. Сам он ранее рассказывал, что они “уравновешивают” друг друга.

Новость о предложении руки и сердца прозвучала на фоне недавнего разрыва помолвки сестры Принса Пэрис Джексон. Незадолго до этого папарацци сфотографировали певицу, которая шла по улице со слезами на глазах и выглядела подавленной.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.