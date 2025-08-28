Старший син Майкла Джексона, 28-річний Прінс Джексон (справжнє імʼя Майкл Джозеф Джексон), оголосив про заручини зі своєю давньою подругою Моллі Ширманг. Пара разом уже вісім років.

Старший син Майкла Джексона заручився

Прінс зробив заяву у соцмережах, опублікувавши серію спільних світлин під пісню батька I Just Can’t Stop Loving You.

– Вісім років позаду – і ще все життя попереду. Ми з Моллі провели разом багато часу й створили неймовірні спогади. Ми подорожували світом, закінчили навчання і дуже виросли разом. Я з нетерпінням чекаю на наступний розділ нашого життя, де ми й далі будемо зростати й творити чудові спогади, – написав він.

На підбірці фото пара позує у парку, а також під час подорожей і важливих моментів, зокрема на випускному Прінса та поруч із його бабусею Кетрін Джексон.

Хто така Моллі Ширманг

Прінс і Моллі познайомилися у 2017 році, коли він навчався в університеті Лойола Марімонт. У 2019-му обоє закінчили навчання, після чого активно подорожували.

Моллі не має власних акаунтів у соцмережах, однак підтримує Прінса на публічних подіях. Сам він раніше розповідав, що вони “врівноважують” одне одного.

Новина про освідчення пролунала на тлі нещодавнього розриву заручин сестри Прінса Періс Джексон. Незадовго до цього папараці сфотографували співачку, яка йшла вулицею зі сльозами на очах і мала пригнічений вигляд.

Джерело : People

