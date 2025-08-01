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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Донька Майкла Джексона розійшлася з коханим через пів року після заручин

Періс Джексон, Джастін Лонг
Фото: Getty Images

Співачка та акторка Періс Джексон, дочка короля попмузики Майкла Джексона, розірвала заручини з музичним продюсером Джастіном Лонгом.

Дочка Майкла Джексона розійшлася з нареченим

Про розрив стосунків Періс повідомила в соцмережі X (Twitter) у четвер, 31 липня. Незадовго до цього папараці сфотографували співачку, яка йшла вулицею зі сльозами на очах і мала пригнічений вигляд.

У дописі Daily Mail Celebrity зазначалося, що Періс Джексон викликає занепокоєння, оскільки плаче під час прогулянки наодинці через кілька тижнів після річниці смерті батька Майкла.

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Періс відповіла, що плакала після розриву, а в мережі знову вигадують зайве.

– Це сльози після розриву. Ви знову, бл*ха, перебільшуєте, – написала дочка Майкла Джексона.

Періс Джексон повідомила про заручини з Джастіном Лонгом у грудні, написавши в Instagram, що “не могла б мріяти про більш ідеального” для себе чоловіка.

– Життя з тобою в останні роки було невимовним вихором. Дякую, що дозволив мені бути твоєю. Я кохаю тебе, – написала вона в дописі, який згодом видалила.

У червні Джексон зізнавалася, що перебуває в процесі планування весілля. Що зрештою стало причиною розриву пари – наразі невідомо.

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