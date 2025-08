Донька Майкла Джексона розійшлася з коханим через пів року після заручин

Співачка та акторка Періс Джексон, дочка короля попмузики Майкла Джексона, розірвала заручини з музичним продюсером Джастіном Лонгом.

Про розрив стосунків Періс повідомила в соцмережі X (Twitter) у четвер, 31 липня. Незадовго до цього папараці сфотографували співачку, яка йшла вулицею зі сльозами на очах і мала пригнічений вигляд.

У дописі Daily Mail Celebrity зазначалося, що Періс Джексон викликає занепокоєння, оскільки плаче під час прогулянки наодинці через кілька тижнів після річниці смерті батька Майкла.

Періс відповіла, що плакала після розриву, а в мережі знову вигадують зайве.

those are breakup tears. y’all are fkn reaching again

— PK (@ParisJackson) July 31, 2025