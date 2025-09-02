Ведущий программы Свобода слова на ICTV и телемарафона Єдині новини Вадим Карпьяк поделился историей знакомства со своей женой Татьяной.

Будущие супруги впервые встретились осенью 1995 года во время студенческих соревнований по волейболу в Киево-Могилянской академии.

Как Вадим Карпяк встретил свою жену

По словам Карпьяка, он тогда учился на втором курсе, а Татьяна только поступила на первый. Гуманитарный факультет не славился спортивными успехами, но все же собрал команду.

Вадим Карпʼяк і Тетяна Пушнова

Фото: Вадим Карпяк/Instagram

Девушка, которая занималась волейболом профессионально, сразу стала капитаном. Именно на площадке между ними завязалось знакомство.

– История нашего спортивного знакомства с Таней – это то, что мы любим рассказывать вдвоем, как и все влюбленные. Потому что есть только одна вещь, которую пары любят обсуждать больше, чем историю своей встречи, – это сплетни о других влюбленных парах. Это был октябрь 1995 года… Так на той волейбольной площадке мы и встретились, – вспоминает ведущий.

Вадим говорит, что сразу обратил внимание на рыжеволосую красавицу с ироничными голубыми глазами. Позже она призналась ему, что подумала, когда впервые увидела: “Боже, он хоть мяч отбивать умеет?”.

Вадим Карпʼяк і Тетяна Пушнова

Фото: Вадим Карпяк/Instagram

Какое испытание прошла любовь

Отбивать мяч Карпяк умел, но команда соревнования проиграла. Зато именно после той игры начались их отношения. Они длились почти год, после чего пути разошлись. Вадим и Татьяна встретились снова только в 2010 году.

– Оба уже были другими, более зрелыми, с профессиональными достижениями, но та искра с 1995 года не исчезла. На этот раз мы решили не отпускать друг друга, – рассказал Карпяк.

Супруги воспитывают двоих детей – Марту и Ореста. Семья пережила вынужденный переезд Татьяны с детьми в Великобританию во время войны и восстановление дома в Буче после обстрелов.

діти Вадима Карпʼяка у 2015 році

Марта и Орест в 2015 году – Татьяна Пушнова/Facebook

Вадим Карпяк признается, что до сих пор сходит с ума от глаз любимой женщины и видит в ней ту самую девушку с гривой рыжих волос, которая покорила его сердце на волейбольной площадке.

Вадим и Татьяна — не единственная пара, которая прошла испытание временем. Ранее ведущий Факты. Спорт Андрей Ковальский поделился, как познакомился со своей женой, как судьба разлучила их и снова свела вместе.

