Ведущий программы Свобода слова на ICTV и телемарафона Єдині новини Вадим Карпьяк поделился историей знакомства со своей женой Татьяной.

Будущие супруги впервые встретились осенью 1995 года во время студенческих соревнований по волейболу в Киево-Могилянской академии.

Как Вадим Карпяк встретил свою жену

По словам Карпьяка, он тогда учился на втором курсе, а Татьяна только поступила на первый. Гуманитарный факультет не славился спортивными успехами, но все же собрал команду.

Девушка, которая занималась волейболом профессионально, сразу стала капитаном. Именно на площадке между ними завязалось знакомство.

– История нашего спортивного знакомства с Таней – это то, что мы любим рассказывать вдвоем, как и все влюбленные. Потому что есть только одна вещь, которую пары любят обсуждать больше, чем историю своей встречи, – это сплетни о других влюбленных парах. Это был октябрь 1995 года… Так на той волейбольной площадке мы и встретились, – вспоминает ведущий.

Вадим говорит, что сразу обратил внимание на рыжеволосую красавицу с ироничными голубыми глазами. Позже она призналась ему, что подумала, когда впервые увидела: “Боже, он хоть мяч отбивать умеет?”.

Какое испытание прошла любовь

Отбивать мяч Карпяк умел, но команда соревнования проиграла. Зато именно после той игры начались их отношения. Они длились почти год, после чего пути разошлись. Вадим и Татьяна встретились снова только в 2010 году.

– Оба уже были другими, более зрелыми, с профессиональными достижениями, но та искра с 1995 года не исчезла. На этот раз мы решили не отпускать друг друга, – рассказал Карпяк.

Супруги воспитывают двоих детей – Марту и Ореста. Семья пережила вынужденный переезд Татьяны с детьми в Великобританию во время войны и восстановление дома в Буче после обстрелов.

Вадим Карпяк признается, что до сих пор сходит с ума от глаз любимой женщины и видит в ней ту самую девушку с гривой рыжих волос, которая покорила его сердце на волейбольной площадке.

