У мережі поширюють звинувачення проти українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво. Йдеться про нібито розбещення неповнолітніх.

Що каже Ектор Хіменес-Браво

У зверненні, опублікованому в соцмережах, Хіменес-Браво заявив, що ці повідомлення є наклепом і не мають нічого спільного з реальністю.

– Я консультуюся з юристами, адже впевнений, що ті, хто створює й поширює цей наклеп, мають понести відповідальність у правовому полі, – зазначив Ектор.

Ресторатор повʼязав хвилю хейту з інформаційними кампаніями та атаками, зокрема з боку проросійських ботів. Він додав, що не має причетності до повідомлень, які поширюють у месенджерах.

Зараз дивляться

– Це абсурд і фейк, – наголосив Хіменес-Браво, додавши, що повідомлення почали ширитися тоді, коли він вирішив стати амбасадором окремого полку безпілотних систем Ахіллес.

Суддя кулінарного реаліті МастерШеф додав, що після початку повномасштабної війни неодноразово ставав мішенню інформаційних атак, зокрема через публічну підтримку України.

Він запевнив, що ніколи не пише в особистих повідомленнях російською мовою. Тож, за його словами, це є зайвим доказом фабрикації листувань.

Також Ектор Хіменес-Браво подякував всім, хто пише йому слова підтримки, а тим, хто поширює інформацію проти нього, пообіцяв зустрітися в суді.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.