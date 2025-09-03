На Netflix в среду, 3 сентября, стартовала вторая часть второго сезона сериала Уэнсдей.

Теперь зрителям доступны все восемь эпизодов истории о самой известной готической ученице Академии Невермор в исполнении Дженны Ортеги.

Уэнсдей 2 сезон — новые эпизоды и Леди Гага

Последние четыре серии, так же как и предыдущие, вышедшие 6 августа, содержат в себе слово “скорбь”.

Эпизод 5 – Прятки со скорбью

Эпизод 6 – Познай скорбь

Эпизод 7 – Покажи мне скорбь

Эпизод 8 – Значит, скорбь

Главной звездной новинкой стало присоединение Леди Гаги. Она появляется во второй части сезона как таинственная преподавательница Невермора Розалин Ротвуд. Ее героиня описана как “загадочная и легендарная”, и именно она становится одной из ключевых фигур в событиях нового раздела.

Специально для сериала певица записала оригинальную песню The Dead Dance. Композиция подчеркивает мрачную атмосферу Уэнсдей 2 сезон. К слову, вечером артистка выпустит клип на трек, снятый Тимом Бертоном.

Как снимали Уэнсдей 2 сезон

Съемки проходили в Ирландии, что придало фильму особую мистичность. Второй сезон вышел с новыми актерами — среди них Стив Бушеми, Кристофер Ллойд, Билли Пайпер, Фрэнсис О’Коннор и другие.

Над сериалом работал режиссер и продюсер Тим Бертон вместе с командой постоянных авторов.

На этот раз шоураннеры глубже погрузились в семейные дела Аддамсов и впервые показали зрителям бабушку, а Мортиша и Гомес получили больше сцен. Также в этом году в Неверморе учится младший брат Венздей — Пагсли.

