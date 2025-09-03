Уэнсдей 2 сезон: на Netflix стали доступны все эпизоды шоу о семье Аддамс
На Netflix в среду, 3 сентября, стартовала вторая часть второго сезона сериала Уэнсдей.
Теперь зрителям доступны все восемь эпизодов истории о самой известной готической ученице Академии Невермор в исполнении Дженны Ортеги.
Уэнсдей 2 сезон — новые эпизоды и Леди Гага
Последние четыре серии, так же как и предыдущие, вышедшие 6 августа, содержат в себе слово “скорбь”.
- Эпизод 5 – Прятки со скорбью
- Эпизод 6 – Познай скорбь
- Эпизод 7 – Покажи мне скорбь
- Эпизод 8 – Значит, скорбь
Главной звездной новинкой стало присоединение Леди Гаги. Она появляется во второй части сезона как таинственная преподавательница Невермора Розалин Ротвуд. Ее героиня описана как “загадочная и легендарная”, и именно она становится одной из ключевых фигур в событиях нового раздела.
Специально для сериала певица записала оригинальную песню The Dead Dance. Композиция подчеркивает мрачную атмосферу Уэнсдей 2 сезон. К слову, вечером артистка выпустит клип на трек, снятый Тимом Бертоном.
Как снимали Уэнсдей 2 сезон
Съемки проходили в Ирландии, что придало фильму особую мистичность. Второй сезон вышел с новыми актерами — среди них Стив Бушеми, Кристофер Ллойд, Билли Пайпер, Фрэнсис О’Коннор и другие.
Над сериалом работал режиссер и продюсер Тим Бертон вместе с командой постоянных авторов.
На этот раз шоураннеры глубже погрузились в семейные дела Аддамсов и впервые показали зрителям бабушку, а Мортиша и Гомес получили больше сцен. Также в этом году в Неверморе учится младший брат Венздей — Пагсли.