В Нью-Йорке в арене UBS состоялась церемония вручения MTV Video Music Awards 2025. Триумфаторкой вечера стала Леди Гага, которая получила четыре статуэтки. По три награды получили Ариана Гранде и Сабрина Карпентер.

Леди Гага на MTV Video Music Awards 2025

Звезда успела посетить шоу, несмотря на собственный сольный концерт в Madison Square Garden, время которого специально сдвинули, чтобы она могла лично получить награду. Среди ее побед – престижная награда Артист года.

Ариана Гранде выиграла в главной категории Видео года за работу Brighter Days Ahead. Она также представила специальную награду Michael Jackson Video Vanguard Award, которую в этом году получила Мэрайя Кэри.

Сейчас смотрят

MTV VMA 2025 – полный список победителей

  • Видео года – Ариана Гранде – Brighter Days Ahead
  • Лучший поп-артист – Сабрина Карпентер
  • Лучший хип-хоп – Doechii – Anxiety
  • Лучший рок – Coldplay – All My Love
  • Лучшее латино – Шакира – Soltera
  • Лучшее долгосрочное видео – Ариана Гранде – Brighter Days Ahead
  • Видео ради добра – Charli XCX – Guess ft. Billie Eilish
  • Лучшая режиссура – Леди Гага – Abracadabra
  • Лучшая арт-дирекция – Леди Гага – Abracadabra
  • Лучшая операторская работа – Кендрик Ламар – Not Like Us
  • Лучший монтаж – Тейт Макрей – Just Keep Watching
  • Лучшая хореография – Doechii – Anxiety
  • Лучшие визуальные эффекты – Сабрина Карпентер – Manchild
  • Лучшая группа – Blackpink
  • Лучшая коллаборация – Леди Гага & Бруно Марс – Die With a Smile
  • Лучший поп – Ариана Гранде – Brighter Days Ahead
  • Лучший альбом – Сабрина Карпентер – Short n’ Sweet
  • MTV Push выступление года – Katseye – Touch
  • Песня года – Rosé & Бруно Марс – Apt.
  • Лучший афробит – Tyla – Push 2 Start
  • Лучший K-pop – Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again
  • Лучшее кантри – Меган Морони – Am I Okay?
  • Артист года – Леди Гага
  • Песня лета – Тейт Макрей – Just Keep Watching
  • Лучшая альтернатива – Sombr – Back to Friends
  • Лучший R&B – Мэрайя Кэри – Type Dangerous
  • Лучший новый артист – Алекс Уоррен
  • Премия имени Майкла Джексона Video Vanguard – Мэрайя Кэри
  • Rock the Bells Visionary Award – Busta Rhymes
  • Латино-икона – Рикки Мартин

Напомним, что Леди Гага на днях представила клип на трек The Dead Dance, записанный специально для сериала Венздей 2 сезон. Музыкальное видео снял режиссер Тим Бертон.

Читайте также
Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря концерту в Бразилии
Леді Гага

Источник: Variety

Связанные темы:

MTVMTV Music AwardsЛеди Гага
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.