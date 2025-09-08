Триумф Леди Гаги на MTV VMA 2025: полный список победителей
- Леди Гага собрала больше всего статуэток MTV VMA 2025.
- Ариана Гранде одержала победу в ключевой категории.
- Мария Кэри получила специальную награду от MTV.
В Нью-Йорке в арене UBS состоялась церемония вручения MTV Video Music Awards 2025. Триумфаторкой вечера стала Леди Гага, которая получила четыре статуэтки. По три награды получили Ариана Гранде и Сабрина Карпентер.
Леди Гага на MTV Video Music Awards 2025
Звезда успела посетить шоу, несмотря на собственный сольный концерт в Madison Square Garden, время которого специально сдвинули, чтобы она могла лично получить награду. Среди ее побед – престижная награда Артист года.
Ариана Гранде выиграла в главной категории Видео года за работу Brighter Days Ahead. Она также представила специальную награду Michael Jackson Video Vanguard Award, которую в этом году получила Мэрайя Кэри.
MTV VMA 2025 – полный список победителей
- Видео года – Ариана Гранде – Brighter Days Ahead
- Лучший поп-артист – Сабрина Карпентер
- Лучший хип-хоп – Doechii – Anxiety
- Лучший рок – Coldplay – All My Love
- Лучшее латино – Шакира – Soltera
- Лучшее долгосрочное видео – Ариана Гранде – Brighter Days Ahead
- Видео ради добра – Charli XCX – Guess ft. Billie Eilish
- Лучшая режиссура – Леди Гага – Abracadabra
- Лучшая арт-дирекция – Леди Гага – Abracadabra
- Лучшая операторская работа – Кендрик Ламар – Not Like Us
- Лучший монтаж – Тейт Макрей – Just Keep Watching
- Лучшая хореография – Doechii – Anxiety
- Лучшие визуальные эффекты – Сабрина Карпентер – Manchild
- Лучшая группа – Blackpink
- Лучшая коллаборация – Леди Гага & Бруно Марс – Die With a Smile
- Лучший поп – Ариана Гранде – Brighter Days Ahead
- Лучший альбом – Сабрина Карпентер – Short n’ Sweet
- MTV Push выступление года – Katseye – Touch
- Песня года – Rosé & Бруно Марс – Apt.
- Лучший афробит – Tyla – Push 2 Start
- Лучший K-pop – Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again
- Лучшее кантри – Меган Морони – Am I Okay?
- Артист года – Леди Гага
- Песня лета – Тейт Макрей – Just Keep Watching
- Лучшая альтернатива – Sombr – Back to Friends
- Лучший R&B – Мэрайя Кэри – Type Dangerous
- Лучший новый артист – Алекс Уоррен
- Премия имени Майкла Джексона Video Vanguard – Мэрайя Кэри
- Rock the Bells Visionary Award – Busta Rhymes
- Латино-икона – Рикки Мартин
Напомним, что Леди Гага на днях представила клип на трек The Dead Dance, записанный специально для сериала Венздей 2 сезон. Музыкальное видео снял режиссер Тим Бертон.