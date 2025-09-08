Тріумф Леді Гаги на MTV VMA 2025: повний список переможців
- Леді Гага зібрала найбільше статуеток MTV VMA 2025.
- Аріана Ґранде здобула перемогу у ключовій категорії.
- Марія Кері отримала спеціальну нагороду від MTV.
У Нью-Йорку на арені UBS відбулася церемонія вручення MTV Video Music Awards 2025. Тріумфаторкою вечора стала Леді Гага, яка здобула чотири статуетки. По три нагороди отримали Аріана Ґранде та Сабріна Карпентер.
Леді Гага на MTV Video Music Awards 2025
Зірка встигла завітати на шоу попри власний сольний концерт у Madison Square Garden, час якого спеціально змістили, щоби вона могла особисто отримати відзнаку. Серед її перемог – престижна нагорода Артист року.
Аріана Ґранде виграла у головній категорії Відео року за роботу Brighter Days Ahead. Вона також презентувала спеціальну нагороду Michael Jackson Video Vanguard Award, яку цього року отримала Мерая Кері.
MTV VMA 2025 – повний список переможців
- Відео року – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead
- Найкращий попартист – Сабріна Карпентер
- Найкращий хіп-хоп – Doechii – Anxiety
- Найкращий рок – Coldplay – All My Love
- Найкраще латино – Шакіра – Soltera
- Найкраще довготривале відео – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead
- Відео заради добра – Charli XCX – Guess ft. Billie Eilish
- Найкраща режисура – Леді Гага – Abracadabra
- Найкраща арт-дирекція – Леді Гага – Abracadabra
- Найкраща операторська робота – Кендрік Ламар – Not Like Us
- Найкращий монтаж – Тейт Мак-Рей – Just Keep Watching
- Найкраща хореографія – Doechii – Anxiety
- Найкращі візуальні ефекти – Сабріна Карпентер – Manchild
- Найкраща група – Blackpink
- Найкраща колаборація – Леді Гага & Бруно Марс – Die With a Smile
- Найкращий поп – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead
- Найкращий альбом – Сабріна Карпентер – Short n’ Sweet
- MTV Push виступ року – Katseye – Touch
- Пісня року – Rosé & Бруно Марс – Apt.
- Найкращий афробіт – Tyla – Push 2 Start
- Найкращий K-pop – Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again
- Найкраще кантрі – Меган Мороні – Am I Okay?
- Артист року – Леді Гага
- Пісня літа – Тейт Мак-Рей – Just Keep Watching
- Найкраща альтернатива – Sombr – Back to Friends
- Найкращий R&B – Мерая Кері – Type Dangerous
- Найкращий новий артист – Алекс Воррен
- Премія імені Майкла Джексона Video Vanguard – Мерая Кері
- Rock the Bells Visionary Award – Busta Rhymes
- Латино-ікона – Рікі Мартін
Нагадаємо, що Леді Гага днями представила кліп до треку The Dead Dance, записаного спеціально для серіалу Венздей 2 сезон. Музичне відео зняв режисер Тім Бертон.