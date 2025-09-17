Під час візиту до Києва принц Гаррі отримав у подарунок чорну вишиванку з його ініціалами від українського бренду Gunia Project.

Сорочку герцогу Сассекському особисто передала співзасновниця бренду Наталія Каменська. Про це повідомляється на сторінці Gunia в Instagram.

Принцу Гаррі подарували вишиванку

Сорочка Левон виконана з суміші натурального льону і технологічного тенселу. Модель оздоблена дизайнерською вишивкою, натхненною наївними рушниками XX століття та зразками із власної колекції власниць бренду.

На рукаві сорочки вишили ініціали P.H. Вартість вишиванки Левон на сайті бренду Gunia становить 9,2 тис. грн.

Дизайнерка Наталія Каменська назвала зустріч з принцем Гаррі по-справжньому особливим моментом. Вона подякувала герцогу за увагу до України та підтримку наших захисників.

– Дякуємо за вашу увагу до України, до нашого народу та до проєкту SuperHumans, який рятує та повертає до життя тих, хто постраждав від війни. У такі моменти ми відчуваємо, що ми не одні, – написала Каменська.

Gunia Project у 2019 році заснували Наталія Каменська та Марія Гаврилюк. Бренд створює автентичний одяг, прикраси, декор для дому, посуд та аксесуари.

Вироби від Gunia Project часто обирає перша леді України Олена Зеленська. До того ж Каменська тривалий час працювала її особистою стилісткою.

Варто зазначити, що вишиванка Левон – не перша у гардеробі принца Гаррі. У лютому 2025 року українські ветерани подарували йому сорочку під час Ігор нескорених.

Фото: Наталія Каменська

