Легендарный фильм Сергея Параджанова Тени забытых предков получил новое звучание от послов платформы United24 – актрисы с украинскими корнями Кэтрин Винник и актера Миши Коллинза.

Тем более удивительно, что буквально через несколько дней Миша совершил поступок, который удивил и возмутил украинцев.

Новая озвучка Теней забытых предков

Звезды озвучили несколько сцен из фильма Параджанова на английском языке. Это не полноценный дубляж, а войсовер, когда вы слышите реальные голоса персонажей, а сверху на них наложен перевод.

Таким образом актеры и амбассадоры платформы почтили День украинского кино, который отмечался 13 сентября.

– Когда фильм вышел на экраны в Киеве в 1965 году, он стал актом сопротивления советским репрессиям и арестам украинских интеллектуалов, – говорится в описании к видео.

Тем более непонятной украинцам стала история с оправданием “простых россиян” от Миши Коллинза. Актер, который постоянно выражает поддержку нашей стране и гражданам, решил высказаться в защиту населения РФ.

В своем посте в соцсетях он заявил, что не испытывает ненависти к народам, а только к их лидерам. Коллинз уточнил: он “ненавидит” то, что Путин сделал с Украиной и Сирией, но к самим россиянам актер не испытывает негатива.

