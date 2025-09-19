Легендарний фільм Сергія Параджанова Тіні забутих предків отримав нове звучання від амбасадорів платформи United24 – акторки з українським корінням Кетрін Винник та актора Міші Коллінза.

Тим більше дивно, що буквально за кілька днів Міша зробив вчинок, який здивував та обурив українців.

Нова озвучка Тіней забутих предків

Зірки озвучили кілька сцен зі стрічки Параджанова англійською мовою. Це не повноцінний дубляж, а войсовер, коли ви чуєте реальні голоси персонажів, а згори на них накладений переклад.

Зараз дивляться

У такий спосіб актори та амбасадори платформи вшанували День українського кіно, що відзначався 13 вересня.

– Коли фільм вийшов на екрани в Києві в 1965 році, він став актом опору радянським репресіям і арештам українських інтелектуалів, – йдеться в описі до відео.

Тим більше незрозумілим українцям стала історія з виправданням “простих росіян” від Міші Коллінза. Актор, який постійно висловлює підтримку нашій країні та громадянам, вирішив висловитися на захист населення РФ.

У своєму дописі у соцмережах він заявив, що не відчуває ненависті до народів, а лише до їхніх лідерів. Коллінз уточнив: він “ненавидить”, те, що Путін зробив з Україною та Сирією, але до самих росіян актор не відчуває негативу.

Фото: Depositphotos, скриншот з трейлера

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.