Скандал вокруг телеведущего Джимми Киммела и его шоу Jimmy Kimmel Live! продолжает обостряться.

После того как телеканал ABC приостановил программу из-за комментариев об убийстве соратника Дональда Трампа Чарли Кирка, свою позицию высказала еще одна крупная медиакомпания – Sinclair, владеющая сетью местных телеканалов в США, транслирующих программы ABC.

Требования к Джимми Киммелу

Sinclair заявила, что не возобновит показ шоу, пока не состоятся официальные переговоры с руководством ABC.

Кроме того, компания потребовала от Киммела публичных извинений перед семьей Кирка и личного взноса в пользу семьи погибшего и основанной им организации Turning Point USA.

Вице-руководитель Sinclair Джейсон Смит назвал высказывания телеведущего “глубоко нечувствительными” и “неуместными в критический момент для страны”.

Реакция Джимми Киммела на требования

Уже известно, что 57-летний Киммел категорически отказался выполнить эти условия. Он узнал о приостановке программы по телефону и, по словам инсайдеров, “очень разгневан” на ABC. Телезвезда рассматривает возможность расторгнуть контракт с каналом.

Накануне еще одна медиакомпания – Nexstar Media, владеющая более чем 30 крупными телеканалами ABC в США, – объявила об отказе показывать программу. После этого материнская компания Disney приняла решение полностью снять шоу с эфира.

Почему шоу Киммела сняли с эфира

Скандал разразился после того, как в своем монологе Киммел раскритиковал реакцию правых политиков на смерть Кирка, заявив, что “команда MAGA пытается выставить нападавшего кем-то другим, нежели одним из них”. Ведущий также высмеял президента Трампа, который во время брифинга вместо соболезнований заговорил о новом бальном зале в Белом доме.

Председатель Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр назвал поведение Киммела “одним из худших возможных” и пригрозил возможными санкциями против ABC. В то же время Американский союз гражданских свобод заявил, что отстранение комика является “попыткой заставить замолчать критиков администрации Трампа”.

Президент США Дональд Трамп отреагировал в Truth Social, назвав шоу Киммела “отмененным”.

Он добавил, что его рейтинги “хуже даже Кольбера, если это возможно”, и призвал другие каналы последовать примеру ABC.

