Скандал навколо телеведучого Джиммі Кіммела та його шоу Jimmy Kimmel Live! продовжує загострюватися.

Після того як телеканал ABC призупинив програму через коментарі про вбивство соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка, свою позицію висловила ще одна велика медіакомпанія – Sinclair, яка володіє мережею місцевих телеканалів у США, що транслюють програми ABC.

Вимоги до Джиммі Кіммела

Sinclair заявила, що не відновить показ шоу, доки не відбудуться офіційні переговори з керівництвом ABC.

Зараз дивляться

Крім того, компанія вимагала від Кіммела публічних вибачень перед родиною Кірка та особистого внеску на користь сім’ї загиблого й заснованої ним організації Turning Point USA.

Віцекерівник Sinclair Джейсон Сміт назвав висловлювання телеведучого “глибоко нечутливими” та “недоречними у критичний момент для країни”.

Реакція Джиммі Кіммела на вимоги

Вже відомо, що 57-річний Кіммел категорично відмовився виконати ці умови. Він дізнався про призупинення програми телефоном і, за словами інсайдерів, “дуже розлючений” на ABC. Телезірка розглядає можливість розірвати контракт із каналом.

Напередодні ще одна медіакомпанія – Nexstar Media, що володіє понад 30 великими телеканалами ABC у США, – оголосила про відмову показувати програму. Після цього материнська компанія Disney ухвалила рішення повністю зняти шоу з ефіру.

Чому шоу Кіммела зняли з ефіру

Скандал вибухнув після того, як у своєму монолозі Кіммел розкритикував реакцію правих політиків на смерть Кірка, заявивши, що “команда MAGA намагається виставити нападника кимось іншим, ніж одним із них”. Ведучий також висміяв президента Трампа, який під час брифінгу замість співчуття заговорив про новий бальний зал у Білому домі.

Голова Федеральної комісії зі зв’язку США Брендан Карр назвав поведінку Кіммела “однією з найгірших можливих” і пригрозив можливими санкціями проти ABC. Водночас Американський союз громадянських свобод заявив, що відсторонення коміка є “спробою змусити замовкнути критиків адміністрації Трампа”.

Президент США Дональд Трамп відреагував у Truth Social, назвавши шоу Кіммела “скасованим”.

Він додав, що його рейтинги “гірші навіть за Кольбера, якщо це можливо”, та закликав інші канали наслідувати приклад ABC.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.