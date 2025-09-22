Британский актер Том Холланд экстренно попал в больницу после инцидента на съемочной площадке фильма Человек-паук: Совершенно новый день.

Во время выполнения трюка 29-летний Холланд упал и ударился головой. В результате он получил сотрясение мозга, а съемки блокбастера стоимостью более $200 млн пришлось приостановить.

Том Холланд получил травму – что известно

Инцидент, о котором стало известно в понедельник, 22 сентября, произошел три дня назад. Скорая помощь прибыла в студию в 10:30 утра по местному времени и доставила актера в больницу.

Сейчас смотрят

По информации СМИ, производство фильма приостановлено как минимум на несколько недель, пока исполнитель главной роли проходит восстановление.

Отец актера Доминик Холланд подтвердил на благотворительном вечере в Мейфере, что его сын “на некоторое время” приостановит съемки в фильме.

Сам актер появился на мероприятии вместе со своей партнершей и коллегой Зендеей, однако позже покинул мероприятие, потому что ему стало плохо.

Когда выйдет Человек-паук: Совершенно новый день

Новый фильм станет четвертым сольным проектом Холланда в роли Человека-паука. Премьеру уже однажды перенесли на 31 июля 2026 года, но теперь даты могут снова сдвинуться.

В июне актер работал на локации в Глазго, которую “превращали” в Нью-Йорк, а недавно — на кладбище в Суррее, где снимали сцены у могилы тети Мэй. На площадке его активно поддерживала Зендея, которая также играет в франшизе, что свела ее с возлюбленным.

Несмотря на травму, у Тома Холланда плотный график. Он также задействован в фильме Кристофера Нолана Одиссея, основанном на одноименной древнегреческой эпической поэме Гомера.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.