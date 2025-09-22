Британський актор Том Голланд екстрено потрапив до лікарні після інциденту на знімальному майданчику фільму Людина-павук: Абсолютно новий день.

Під час виконання трюку 29-річний Голланд впав і вдарився головою. Унаслідок цього він отримав струс мозку, а зйомки блокбастера вартістю понад $200 млн довелося призупинити.

Том Голланд травмувався – що відомо

Інцидент, про який стало відомо у понеділок, 22 вересня, трапився три дні тому. Швидка допомога прибула до студії о 10:30 ранку за місцевим часом та доставила актора до лікарні.

За інформацією ЗМІ, виробництво фільму призупинене щонайменше на кілька тижнів, поки виконавець головної ролі проходить відновлення.

Батько актора Домінік Голланд підтвердив на благодійному вечорі в Мейфері, що його син “на деякий час” зупинить знімання у фільмі.

Сам актор з’явився на заході разом зі своєю партнеркою й колегою Зендеєю, однак пізніше залишив подію, бо йому стало недобре.

Коли вийде Людина-павук: Абсолютно новий день

Новий фільм стане четвертим сольним проєктом Голланда у ролі Людини-павука. Прем’єру вже одного разу перенесли на 31 липня 2026 року, але тепер дати можуть знову зміститися.

У червні актор працював на локації у Глазго, що “перетворювали” на Нью-Йорк, а нещодавно – на цвинтарі в Сурреї, де знімали сцени біля могили тітки Мей. На майданчику його активно підтримувала Зендея, яка також грає у франшизі, що звела її із коханим.

Попри травму, у Тома Голланда щільний графік. Він також залучений у фільмі Крістофера Нолана Одіссея, заснованому на однойменній давньогрецькій епічній поемі Гомера.

