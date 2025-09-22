Шоу телеведучого Джиммі Кіммела Jimmy Kimmel Live! повернуть в ефір телеканалу ABC.

Його призупинили через коментарі Кіммела після вбивства Чарлі Кірка, коли ведучий акцентував на реакції руху MAGA та президента США Дональда Трампа на його смерть. У Disney назвали їх “нетактовними”.

Про повернення шоу пишуть CNN та Variety, посилаючись на заяву Walt Disney Company, яка володіє ABC.

– Ми провели останні дні, ведучи глибокі розмови з Джиммі, і після цих розмов ми ухвалили рішення повернути шоу у вівторок, — йдеться в заяві компанії Walt Disney Company.

Програма Jimmy Kimmel Live! була раптово і на невизначений термін знята з ефіру минулого тижня після того, як голова Федеральної комісії з питань зв’язку Брендан Карр пригрозив афілійованим телеканалам позбавленням ліцензій, якщо вони не “вживуть заходів” проти ведучого ток-шоу.

Тоді ABC “на невизначений термін” відсторонив Кіммела від роботи.

Це викликало дискусію про втручання уряду та свободу слова між прихильниками адміністрації Трампа та Кіммелом, які протягом багатьох років відкрито критикували один одного.

Перед новиною про його повернення в понеділок понад 400 артистів, серед яких Том Генкс, Меріл Стріп та Дженніфер Еністон, підписали відкритий лист на підтримку Кіммела.

Протягом минулого тижня перед офісами компанії в Нью-Йорку та Бербанку, що у Каліфорнії, а також перед будівлею, де записується шоу Кіммела в Голлівуді, відбулися організовані протести проти Disney. У соціальних мережах люди стали повідомляти про масові скасування передплат Disney.

За даними Forbes, після відсторонення Джиммі Кіммела ціна акцій Disney впала на приблизно 3,7% від свого максимуму в середу, а ринкова капіталізація становить $202,5 млрд, що означає втрату близько $7,4 млрд акціонерної вартості.

Згодом з’явилася інформація, що компанія вимагала від Кіммела публічних вибачень перед родиною Кірка та особистого внеску на користь його сім’ї й заснованої ним організації Turning Point USA.

Повідомлялося, що 57-річний Кіммел категорично відмовився виконати ці умови.

