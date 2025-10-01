Американская певица Селена Гомес поделилась трогательными кадрами со свадьбы с музыкальным продюсером Бенни Бланко.

Пара поженилась в субботу, 27 сентября, в Санта-Барбаре, штат Калифорния. На церемонии было около 170 гостей, среди которых Тейлор Свифт, Пол Радд, Пэрис Хилтон, Эд Ширан, Эшли Парк, Дэвид Генри и другие знаменитости.

Селена Гомес показала три свадебных платья

В день свадьбы Гомес сменила три наряда от бренда Ralph Lauren. Для официальной церемонии она выбрала элегантное атласное платье с открытой спиной, кружевными деталями на шее и длинным шлейфом.

Свой образ звезда дополнила длинной фатой, украшениями от Tiffany & Co и прической в стиле старого Голливуда с пробором сбоку.

Второй образ невесты — длинное платье с открытой спиной, дополненное структурированным корсетом и изящным кружевным шлейфом. Третье платье Гомес было значительно короче и с вырезом на груди.

В посте певица показала свой свадебный букет из ландышей. По словам флориста Тайлера Спейера, эти цветы символизируют любовь, чистоту и обновление, поэтому их часто выбирают молодожены.

Свадебный торт был в форме сердца, украшен черной глазурью с надписью Just Married (Только что поженились) и фигурками жениха и невесты.

Напомним, что Гомес и Бланко встречаются с 2023 года. В январе 2024-го они дебютировали как пара на красной дорожке на церемонии Эмми. А в конце прошлого года продюсер сделал предложение певице.

