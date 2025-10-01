Американська співачка Селена Гомес поділилася зворушливими кадрами з весілля з музичним продюсером Бенні Бланко.

Пара одружилася у суботу, 27 вересня, у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. На церемонії було близько 170 гостей, серед яких Тейлор Свіфт, Пол Радд, Періс Гілтон, Ед Ширан, Ешлі Парк, Девід Генрі та інші знаменитості.

Селена Гомес показала три весільні сукні

У день весілля Гомес змінила три вбрання від бренду Ralph Lauren. Для офіційної церемонії вона обрала елегантну атласну сукню з відкритою спиною, мереживними деталями на шиї та довгим шлейфом.

Свій образ зірка доповнила довгою фатою, прикрасами від Tiffany & Co та зачіскою в стилі старого Голлівуду з проділом збоку.

Другий образ нареченої – довга сукня з відкритою спиною, доповнена структурованим корсетом і витонченим мереживним шлейфом. Третя сукня Гомес була значно коротшою і з вирізом на грудях.

У дописі співачка показала свій весільний букет із конвалій. За словами флориста Тайлера Спейера, ці квіти символізують любов, чистоту і оновлення, тому їх часто обирають наречені.

Весільний торт був у формі серця, прикрашений чорною глазур’ю з написом Just Married (Щойно одружилися) та фігурками нареченого й нареченої.

Нагадаємо, що Гомес та Бланко зустрічаються з 2023 року. У січні 2024-го вони дебютували як пара на червоній доріжці на церемонії Еммі. А наприкінці минулого року продюсер освідчився співачці.

