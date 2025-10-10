Ночью 10 октября РФ массированно атаковала дронами и ракетами территорию Украины. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре и Киеве, а в нескольких регионах сообщили об аварийных отключениях электроэнергии.

Украинские звезды также провели бессонную ночь без света, волнуясь за своих детей.

Реакция звезд на атаку 10 октября 2025 года

Блогер Даша Квиткова вместе с маленьким сыном Львом ночевала в паркинге. Малыша сильно напугал взрыв, прогремевший почти в три часа ночи. Квиткова призвала всех беречь себя, пока россияне атаковали наши города.

Семья Кристины и Григория Решетник с тремя сыновьями тоже не спала. Бессменный ведущий проекта Холостяк отметил, что ненависть к оккупантам “укоренилась уже генетически”.

– Желание одно – чтобы они распались, развалились, исчезли навсегда с карты мира, – эмоционально добавил Григорий.

Он также поблагодарил Силы обороны за защиту, а его жена Кристина порадовалась наличию зарядной станции дома, ведь свет пропал.

– Полный блэкаут в Киеве. Хорошо, что включился эколфлоу. Удары такие – так громко, не прекращаются, – написала Кристина Решетник.

Главный герой нового сезона романтического реалити Холостяк Тарас Цымбалюк процитировал собственный эмоциональный пост, который он оставил еще летом 2023 года. Ведь украинцы каждое утро просыпаются с одной и той же мыслью о россиянах.

Бывшая девушка актера, дизайнер Светлана Готочкина, тоже высказалась об обстрелах, заметив с мрачной иронией, что “давно не было и вот снова”.

Актриса Екатерина Тышкевич ночью опубликовала трогательное фото с любимцем, который пришел к ней в постель, испугавшись громких звуков.

– Баллистика и Шахеды на Киев. Будьте в безопасности, – обратилась к подписчикам звезда.

Из-за сложной энергетической ситуации в результате ночной атаки в Киеве пришлось изменить движение поездов в метро.

На красной линии перевозка пассажиров осуществляется между станциями Академгородок – Лесная, на зеленой – проезд возможен от Сырца до Выдубичей. Между станциями Славутич – Красный хутор поезда не курсируют. Синяя линия метро работает в обычном режиме.

