Ночью 10 октября РФ массированно атаковала дронами и ракетами территорию Украины. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре и Киеве, а в нескольких регионах сообщили об аварийных отключениях электроэнергии.

Украинские звезды также провели бессонную ночь без света, волнуясь за своих детей.

Реакция звезд на атаку 10 октября 2025 года

Блогер Даша Квиткова вместе с маленьким сыном Львом ночевала в паркинге. Малыша сильно напугал взрыв, прогремевший почти в три часа ночи. Квиткова призвала всех беречь себя, пока россияне атаковали наши города.

Квіткова про вибухи 10 жовтня

Фото: Даша Квиткова/Instagram

Семья Кристины и Григория Решетник с тремя сыновьями тоже не спала. Бессменный ведущий проекта Холостяк отметил, что ненависть к оккупантам “укоренилась уже генетически”.

– Желание одно – чтобы они распались, развалились, исчезли навсегда с карты мира, – эмоционально добавил Григорий.

Григорій Решетник про вибухи 10 жовтня

Фото: Григорий Решетник/Instagram

Он также поблагодарил Силы обороны за защиту, а его жена Кристина порадовалась наличию зарядной станции дома, ведь свет пропал.

– Полный блэкаут в Киеве. Хорошо, что включился эколфлоу. Удары такие – так громко, не прекращаются, – написала Кристина Решетник.

Христина Решетник про вибухи 10 жовтня

Фото: Кристина Решетник/Instagram

Главный герой нового сезона романтического реалити Холостяк Тарас Цымбалюк процитировал собственный эмоциональный пост, который он оставил еще летом 2023 года. Ведь украинцы каждое утро просыпаются с одной и той же мыслью о россиянах.

Тарас Цимбалюк про вибухи 10 жовтня

Фото: Тарас Цымбалюк/Instagram

Бывшая девушка актера, дизайнер Светлана Готочкина, тоже высказалась об обстрелах, заметив с мрачной иронией, что “давно не было и вот снова”.

Світлана Готочкіна про вибухи 10 жовтня

Фото: Светлана Готочкина/Instagram

Актриса Екатерина Тышкевич ночью опубликовала трогательное фото с любимцем, который пришел к ней в постель, испугавшись громких звуков.

– Баллистика и Шахеды на Киев. Будьте в безопасности, – обратилась к подписчикам звезда.

Катерина Тишкевич про вибухи 10 жовтня

Фото: Екатерина Тышкевич/Instgram

Из-за сложной энергетической ситуации в результате ночной атаки в Киеве пришлось изменить движение поездов в метро.

На красной линии перевозка пассажиров осуществляется между станциями Академгородок – Лесная, на зеленой – проезд возможен от Сырца до Выдубичей. Между станциями Славутич – Красный хутор поезда не курсируют. Синяя линия метро работает в обычном режиме.

наслідки пожежі

