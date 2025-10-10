Вночі 10 жовтня РФ масовано атакувала дронами та ракетами територію України. Потужні вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та Києві, а в кількох регіонах повідомили про аварійні відключення електроенергії.

Українські зірки також провели безсонну ніч без світла, хвилюючись за своїх дітей.

Реакція зірок на атаку 10 жовтня 2025 року

Блогерка Даша Квіткова разом з маленьким сином Левом ночувала у паркінгу. Малюка сильно налякав вибух, що прогримів майже о третій годині ночі. Квіткова закликала усіх берегти себе, поки росіяни атакували наші міста.

Родина Христини та Григорія Решетників із трьома синами теж не спала. Незмінний ведучий проєкту Холостяк зауважив, що ненависть до окупантів “вкорінилася вже генетично”.

– Бажання одне – щоб вони розпалися, розвалилися, зникли назавжди з мапи світу, – емоційно додав Григорій.

Він також подякував Силам оборони за захист, а його дружина Христина пораділа наявності зарядної станції вдома, адже світло зникло.

– Повний блекаут в Києві. Добре, що увімкнулося еколфлоу. Удари такі – так гучно, не припиняються, – написала Христина Решетник.

Головний герой нового сезону романтичного реаліті Холостяк Тарас Цимбалюк процитував власний емоційний допис, що він лишив ще влітку 2023 року. Адже українці щоранку прокидаються з однією і тією самою думкою про росіян.

Колишня дівчина актора, дизайнерка Світлана Готочкіна, теж висловилася про обстріли, зауваживши з похмурою іронією, що “давно не було і ось знову”.

Акторка Катерина Тишкевич вночі опублікувала зворушливе фото з улюбленцем, що прийшов до неї у ліжко, злякавшись гучних звуків.

– Балістика і Шахеди на Київ. Перебувайте у безпечних місяцях, – звернулася до підписників зірка.

Через складну енергетичну ситуацію внаслідок нічної атаки у Києві довелося змінити рух поїздів у метро.

На червоній лінії перевезення пасажирів здійснюються між станціями Академмістечко – Лісова, на зеленій – проїзд можливий від Сирця до Видубичів. Між станціями Славутич – Червоний хутір поїзди не курсують. Синя лінія метро працює у звичайному режимі.

