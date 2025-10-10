Вночі 10 жовтня РФ масовано атакувала дронами та ракетами територію України. Потужні вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та Києві, а в кількох регіонах повідомили про аварійні відключення електроенергії.

Українські зірки також провели безсонну ніч без світла, хвилюючись за своїх дітей.

Реакція зірок на атаку 10 жовтня 2025 року

Блогерка Даша Квіткова разом з маленьким сином Левом ночувала у паркінгу. Малюка сильно налякав вибух, що прогримів майже о третій годині ночі. Квіткова закликала усіх берегти себе, поки росіяни атакували наші міста.

Квіткова про вибухи 10 жовтня

Фото: Даша Квіткова/Instagram

Родина Христини та Григорія Решетників із трьома синами теж не спала. Незмінний ведучий проєкту Холостяк зауважив, що ненависть до окупантів “вкорінилася вже генетично”.

– Бажання одне – щоб вони розпалися, розвалилися, зникли назавжди з мапи світу, – емоційно додав Григорій.

Григорій Решетник про вибухи 10 жовтня

Фото: Григорій Решетник/Instagram

Він також подякував Силам оборони за захист, а його дружина Христина пораділа наявності зарядної станції вдома, адже світло зникло.

– Повний блекаут в Києві. Добре, що увімкнулося еколфлоу. Удари такі – так гучно, не припиняються, – написала Христина Решетник.

Христина Решетник про вибухи 10 жовтня

Фото: Христина Решетник/Instagram

Головний герой нового сезону романтичного реаліті Холостяк Тарас Цимбалюк процитував власний емоційний допис, що він лишив ще влітку 2023 року. Адже українці щоранку прокидаються з однією і тією самою думкою про росіян.

Тарас Цимбалюк про вибухи 10 жовтня

Фото: Тарас Цимбалюк/Instagram

Колишня дівчина актора, дизайнерка Світлана Готочкіна, теж висловилася про обстріли, зауваживши з похмурою іронією, що “давно не було і ось знову”.

Світлана Готочкіна про вибухи 10 жовтня

Фото: Світлана Готочкіна/Instagram

Акторка Катерина Тишкевич вночі опублікувала зворушливе фото з улюбленцем, що прийшов до неї у ліжко, злякавшись гучних звуків.

– Балістика і Шахеди на Київ. Перебувайте у безпечних місяцях, – звернулася до підписників зірка.

Катерина Тишкевич про вибухи 10 жовтня

Фото: Катерина Тишкевич/Instgram

Через складну енергетичну ситуацію внаслідок нічної атаки у Києві довелося змінити рух поїздів у метро.

На червоній лінії перевезення пасажирів здійснюються між станціями Академмістечко – Лісова, на зеленій – проїзд можливий від Сирця до Видубичів. Між станціями Славутич – Червоний хутір поїзди не курсують. Синя лінія метро працює у звичайному режимі.

наслідки пожежі

