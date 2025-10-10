Победители Евровидения 2025 Nemo, которые впервые приехали в Киев с концертом, стали свидетелями массированной российской атаки на столицу 10 октября. Швейцарские артисты провели ночь в укрытии отеля.

Nemo об атаке РФ на Киев 10 октября

В сториз в Instagram Nemo опубликовали фото из укрытия, а также отметили, что такие ночи стали печальной реальностью для многих их друзей из Украины.

Несмотря на это, артисты поблагодарили за гостеприимство и назвали Киев одним из самых прекрасных городов, которые они когда-либо посещали.

— Мы очень благодарны за всю теплоту и любовь, которые получили во время этого визита. Киев — одно из самых прекрасных мест, которые мы когда-либо посещали, и мы с нетерпением ждем музыки и общения сегодня вечером, — написали победители Евровидения 2024.

Как Nemo проводят время в Киеве

Артисты, которые приехали в Киев 9 октября, уже успели прогуляться по центру столицы, а также попробовать борщ в заведении Евгения Клопотенко. Шеф-повар поделился фото с Nemo и поблагодарил их за смелость и поддержку нашего государства.

— Свой европейский тур Nemo начинают сегодня с Киева. А вчера ели борщ и я им объяснял, как следить за дронами и ракетами в приложениях. Это их первый раз в Украине, но они не испугались, приехали и пережили эту ночь с нами. Спасибо за крутой пример поддержки, — написал Клопотенко.

Отвечая на вопрос о том, как Nemo пережили сегодняшнюю ночь, Клопотенко написал в комментариях: Стойко! Молодцы.

Победители Евровидения 2024 также записали в TikTok видео под песню Варенички Михаила Поплавского. Так Nemo развлекались вместе с ведущими M1 Андреем Черноволом и Валерией Товстолес.

Вечером 10 октября Nemo выступят в столичном клубе Atlas. Украинские зрители смогут первыми услышать вживую песни из дебютного альбома артистов Arthouse. Вместе с Nemo на сцену выйдет Jerry Heil.

Фото: Nemo, Евгений Клопотенко

