Переможці Євробачення 2025 Nemo, які вперше приїхали до Києва з концертом, стали свідками масованої російської атаки на столицю 10 жовтня. Швейцарські артисти провели ніч в укритті готелю.

Nemo про атаку РФ на Київ 10 жовтня

У сториз в Instagram Nemo опублікували фото з укриття, а також зазначили, що такі ночі стали сумною реальністю для багатьох їхніх друзів з України.

Попри це, артисти подякували за гостинність та назвали Київ одним із найпрекрасніших міст, яке вони коли-небудь відвідували.

Зараз дивляться

– Ми дуже вдячні за всю теплоту і любов, які отримали під час цього візиту. Київ — одне з найпрекрасніших місць, які ми коли-небудь відвідували, і ми з нетерпінням чекаємо на музику та спілкування сьогодні ввечері, – написали переможці Євробачення 2024.

Як Nemo проводять час у Києві

Артисти, які приїхали до Києва 9 жовтня, вже встигли прогулятися центром столиці, а також скуштувати борщ в закладі Євгена Клопотенка. Шеф-кухар поділився фото з Nemo та подякував їм за сміливіть і підтримку нашої держави.

– Свій європейський тур Nemo починають сьогодні з Києва. А вчора їли борщ і я їм пояснював як слідкувати за дронами і ракетами в додатках. Це їхній перший раз в Україні, але вони не злякалися, приїхали і пережили цю ніч з нами. Дякую за крутий приклад підтримки, – написав Клопотенко.

Відповідаючи на запитання про те, як Nemo пережили сьогоднішню ніч, Клопотенко написав у коментарях: Стійко! Молодці.

Переможці Євробачення 2024 також записали у TikTok відео під пісню Варенички Михайла Поплавського. Так Nemo розважалися разом з ведучими M1 Андрієм Чорноволом та Валерією Товстолєс.

Ввечері 10 жовтня Nemo виступлять у столичному клубі Atlas. Українські глядачі мають змогу першими почути наживо пісні з дебютного альбому артистів Arthouse. Разом із Nemo на сцену вийде Jerry Heil.

Фото: Nemo, Євген Клопотенко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.