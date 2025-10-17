Певица Оля Полякова подала заявку на участие в национальном отборе на Евровидение 2026.

Согласно правилам, Украину на международном конкурсе не могут представлять артисты, которые после 2014 года посещали Россию. Поэтому Полякова обратилась к организаторам Нацотбора с просьбой обновить правила.

Полякова хочет представлять Украину на Евровидении 2026

Певица направила официальное письмо Николаю Чернотыцкому, председателю правления Суспільного, в котором заявила, что отдельные правила Нацотбора “уже потеряли свою актуальность”.

Полякова подчеркнула, что живет и работает в Украине, организует концерты и благотворительные проекты для украинской аудитории, а также платит налоги. Именно поэтому она считает, что “правила, которые могут ограничивать гражданские права украинских артистов участвовать в публичных конкурсах, требуют пересмотра”.

— Я искренне верю в честный, современный и европейский отбор. Но правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились — и наша культура, и наше общество, и наши ценности. Поэтому важно, чтобы каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имел равное право представлять наше государство на международной сцене, — написала Оля.

Артистка уточнила, что готова обратиться в суд в случае отказа Суспільного менять правила. Полякова говорит, что решила идти за своими мечтами, целями и защищать свои права.

— Самое страшное — это жить с мыслью: почему я не попробовала? Поэтому я это делаю. И я сделаю это честно, открыто и законно, всеми доступными способами. Я понимаю, что кому-то это может не понравиться. Но это мое решение, и я готова отстаивать его, — добавила певица.

Напомним, что прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2026 начался 3 сентября и продлится до 27 октября. Музыкальным продюсером конкурса в этом году стала Джамала.

