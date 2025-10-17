Співачка Оля Полякова подала заявку на участь у національному відборі на Євробачення 2026.

Згідно з правилами, Україну на міжнародному конкурсі не можуть представляти артисти, які після 2014 року відвідували Росію. Тож Полякова звернулася до організаторів Нацвідбору з проханням оновити правила.

Полякова хоче представляти Україну на Євробаченні 2026

Співачка направила офіційний лист до Миколи Чернотицького, голови правління Суспільного, в якому заявила, що окремі правила Нацвідбору “вже втратили свою актуальність”.

Полякова наголосила, що живе і працює в Україні, організовує концерти і благодійні проєкти для української аудиторії, а також сплачує податки. Саме тому вона вважає, що “правила, які можуть обмежувати громадянські права українських артистів брати участь у публічних конкурсах, потребують перегляду”.

– Я щиро вірю в чесний, сучасний і європейський відбір. Але правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися — і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Тому важливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти нашу державу на міжнародній сцені, – написала Оля.

Артистка уточнила, що готова піти до суду у разі відмови Суспільного змінювати правила. Полякова каже, що вирішила йти за своїми мріями, цілями та захищати свої права.

– Найстрашніше — це жити з думкою: чому я не спробувала? Тому я це роблю. І я зроблю це чесно, відкрито і законно, всіма доступними способами. Я розумію, що комусь це може не сподобатися. Але це моє рішення, і я готова відстоювати його, – додала співачка.

Нагадаємо, що прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробаченні 2026 розпочався 3 вересня і триватиме до 27 жовтня. Музичною продюсеркою цьогорічного конкурсу стала Джамала.

