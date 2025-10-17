Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своих сыновьях и признался, общается ли он с бывшей женой, певицей и моделью Натальей Егоровой. Пара развелась в августе 2022 года после 25 лет брака.

В комментарии для Ранку у великому місті мэр столицы поделился, что сейчас его отношения с Егоровой намного лучше, чем были до развода.

— Поддерживаем отношения намного лучше, чем раньше. Это личная жизнь. Мы общаемся, решаем, понимаем друг друга намного лучше, — сказал Кличко.

Виталий также рассказал о своих сыновьях, которые проживают за границей. Так, 20-летний Максим является баскетболистом, играет за сборную Украины.

— Держу кулаки, чтобы он показал хороший результат. Он находится в тени отца, учитывая спортивные достижения, но я желаю ему в ближайшее время выйти из этой тени. Так сложилось, что он родился за границей, там он провел всю свою жизнь. Но он является украинцем, в нем течет украинская кровь, он играет за сборную страны, и я убежден, что он обязательно вернется в Украину, — сказал мэр Киева.

Старший сын Виталия, 25-летний Егор, зимой получил диплом Лондонской школы экономики и политических наук и продолжил обучение по специальности бизнес-менеджмент. По словам Кличко, он не советует сыну строить карьеру в политике.

— Политика – это большое озеро с дерьмом. И я не желаю этого своим детям, так случилось, что я плаваю в этом озере. Делаем все, чтобы сделать политику честной, — добавил Виталий.

Фото: Виталий Кличко, УНИАН

Источник : Утро в большом городе

