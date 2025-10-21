Суспільне відповіло на звернення Полякової щодо зміни правил Нацвідбору 2026
Суспільне Мовлення відреагувало на звернення Олі Полякової щодо зміни правил національного відбору на Євробачення.
Днями співачка подала заявку на Нацвідбір 2026 і попросила оновити правила, згідно з якими артисти, що після 2014 року відвідували Росію, не можуть представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
Чи змінять правила Нацвідбору на Євробачення
У заяві Суспільного наголошується, що правила Нацвідбору 2026 не можуть бути змінені після його початку. Прийом заявок на участь в конкурсі стартував 3 вересня і триватиме до 27 жовтня.
– Правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору. Їхня мета — забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у пісенному конкурсі Євробачення, – йдеться у повідомленні.
Суспільне зазначило, що протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення російсько-української війни, воднас дата початку війни є незмінною.
– Суспільне Мовлення несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року, – наголошується у заяві.
Раніше Оля Полякова заявляла, що готова піти до суду у разі відмови Суспільного змінювати правила Нацвідбору, які, за її словами, “обмежують громадянські права українських артистів брати участь у публічних конкурсах”.