Суспільне Мовлення відреагувало на звернення Олі Полякової щодо зміни правил національного відбору на Євробачення.

Днями співачка подала заявку на Нацвідбір 2026 і попросила оновити правила, згідно з якими артисти, що після 2014 року відвідували Росію, не можуть представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Чи змінять правила Нацвідбору на Євробачення

У заяві Суспільного наголошується, що правила Нацвідбору 2026 не можуть бути змінені після його початку. Прийом заявок на участь в конкурсі стартував 3 вересня і триватиме до 27 жовтня.

– Правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору. Їхня мета — забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у пісенному конкурсі Євробачення, – йдеться у повідомленні.

Суспільне зазначило, що протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення російсько-української війни, воднас дата початку війни є незмінною.

– Суспільне Мовлення несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року, – наголошується у заяві.

Раніше Оля Полякова заявляла, що готова піти до суду у разі відмови Суспільного змінювати правила Нацвідбору, які, за її словами, “обмежують громадянські права українських артистів брати участь у публічних конкурсах”.

Джерело : Суспільне

