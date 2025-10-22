Український актор і військовослужбовець Андрій Федінчик вперше публічно прокоментував свій емоційний стан після розлучення з акторкою Наталкою Денисенко.

У відвертому дописі в соцмережах артист визнав, що переживає найскладніший період у житті, однак не втрачає віри в себе та свій внутрішній розвиток.

Федінчик про стан після розлучення

Андрій зізнався, що різкі та болісні зміни в особистому житті стали для нього відправною точкою для самоаналізу.

– Коли втрачаєш одне за одним все найдорожче – здоровʼя, сімʼю, близьких людей тощо – це здається найбільшим випробуванням у житті. Але це лише початок. Це те, що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого. Ось тут і починається найцікавіше. Бо той, кого ти споглядаєш, кардинально відрізняється від того, яким ти себе уявляв, – зізнався Федінчик.

Актор зазначив, що “зазирати в себе справжнього важко”, проте врешті доводиться йти на діалог, бо “тікати нікуди”. Так Андрій Федінчик дізнався для себе дещо важливе.

– Прикол у тому, що зрости до рівня того, ким ти себе уявляєш, того себе, яким би ти пишався, ніколи не пізно. Це про вибір. Правильний вибір зробити непросто – бо він про працю над собою і зростання. Неправильний зробити легше – бо він про відвертання очей та забуття. Поки я обираю і те, і те. Але в мене є чіткий план. Якого я не завжди дотримуюсь, – з гумором додав Федінчик.

У коментарях колега Андрія, акторка Катерина Тишкевич, висловила йому підтримку, назвавши допис “крутим та чесним”. Шанувальники також написали улюбленому артисту чимало теплих слів.

Розлучення Федінчика та Денисенко

Нагадаємо, що Андрій Федінчик та Наталка Денисенко офіційно розлучилися у травні цього року.

Подружжя прожило разом сім років, у них є син. Причиною розлучення стали “різні погляди на життя та втрата почуттів”.

До того актору довелося залишити службу в ЗСУ через стан здоровʼя. Наприкінці минулого року він переніс серйозну операцію на хребті.

Після реабілітації та повторної лікарської комісії Федінчика визнали непридатним до військової служби.

Фото: Андрій Федінчик

