На P. Diddy напали с ножом, пока он спал в камере
Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, пережил опасный инцидент в федеральной тюрьме в Бруклине.
По словам его давнего друга Чарлуччи Финни, в камеру музыканта проник другой заключенный с самодельным ножом и прижал лезвие к его горлу, пока он спал.
Нападение в тюрьме на Шона Комбса
Финни заявил, что нападавший подошел настолько близко, что мог убить рэпера за несколько секунд. Он считает, что это была попытка запугивания.
– Если бы этот человек хотел навредить, Шона уже не было бы. Это было предупреждение, – убежден друг P. Diddy.
Адвокаты Комбса во время суда также сообщали об угрозе его жизни – другой заключенный якобы хотел приобрести авторитет, нанеся вред знаменитости.
Рэпер находится в тюрьме уже более года и просит перевести его в более безопасное учреждение в Нью-Джерси, где он мог бы проходить реабилитацию и видеться с семьей.
Что происходит с делом P. Diddy
В июле рэпера оправдали по обвинению в торговле людьми. Вместе с тем суд установил, что он организовывал и оплачивал приезд эскорта на частные секс-вечеринки с наркотиками
Комбса приговорен к 50 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $500 тыс. Он подал апелляцию, уверяя, что проходит программы самосовершенствования и стремится «оставаться мирным и трезвым человеком».
Белый дом также опроверг слухи о возможном помиловании со стороны президента Дональда Трампа, назвав их “фейковыми”.