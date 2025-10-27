Оля Полякова отреагировала на критику относительно даты окончания войны. Ранее артистка публично прогнозировала, что 26 октября 2025 года в Украине наступит долгожданный мир.

Слова Поляковой не подтвердились, поэтому пользователи сети раскритиковали певицу за неудачный прогноз.

Оля Полякова о неудачном прогнозе

Оля записала видеообращение, в котором признала, что также иногда ошибается. Однако, несмотря на это, она продолжает верить в победу и возрождение Украины.

Сейчас смотрят

— Я сама верила в 2-3 недели. Потом я верила в кофе в Ялте и даже собиралась на концерт Антител в Симферополе. Но потом я решила верить себе. И да, я тоже ошибаюсь. Но я верю в победу, в Абрамсы на Красной площади, в Гаагу и в возрождение Украины. Когда? Я не знаю! Хотелось бы, чтобы завтра, — сказала певица.

Полякова призвала подписчиков не задавать артистам вопросы о том, когда закончится война, потому что, мол, их миссия в другом и каждый должен заниматься своим делом.

— Пожалуйста, не спрашивайте меня, когда закончится война. И вообще не спрашивайте об этом артистов, потому что наша миссия — она в другом. Поэтому каждый пусть занимается своим делом, — добавила Оля.

Недавно Оля Полякова прокомментировала отказ Суспільного менять правила Нацотбора на Евровидение 2026, согласно которым она не может участвовать в конкурсе. Певица намекнула, что ее юристы уже якобы передали все материалы в суд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.