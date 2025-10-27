Оля Полякова відреагувала на критику щодо дати закінчення війни. Раніше артистка публічно прогнозувала, що 26 жовтня 2025 року в Україні настане довгоочікуваний мир.

Слова Полякової не справдилися, тож користувачі мережі розкритикували співачку за невдалий прогноз.

Оля Полякова про невдалий прогноз

Оля записала відеозвернення, в якому визнала, що також іноді помиляється. Однак, попри це, вона продовжує вірити в перемогу і відродження України.

– Я сама вірила в 2-3 тижні. Потім я вірила в каву в Ялті та навіть збиралася на концерт Антитіл у Сімферополі. Але потім я вирішила вірити собі. І так, я теж помиляюся. Але я вірю в перемогу, в Абрамси на Красній площі, в Гаагу і у відродження України. Коли? Я не знаю! Хотілося б, щоб завтра, – сказала співачка.

Полякова закликала підписників не ставити артистам запитання про те, коли закінчиться війна, бо, мовляв, їхня місія в іншому і кожен має займатися своєю справою.

– Будь ласка, не питайте мене, коли закінчиться війна. І взагалі не питайте про це артистів, бо наша місія – вона в іншому. Тому кожен нехай займається своєю справою, – додала Оля.

Нещодавно Оля Полякова прокоментувала відмову Суспільного змінювати правила Нацвідбору на Євробачення 2026, згідно з якими вона не може брати участь у конкурсі. Співачка натякнула, що її юристи вже нібито передали всі матеріали до суду.

