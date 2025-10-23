Певица Оля Полякова прокомментировала отказ Суспільного менять правила Нацотбора на Евровидение 2026, согласно которым она не может участвовать в конкурсе.

Полякова о позиции Суспільного

Артистка заявила, что категорически не согласна с решением Суспільного. Полякова считает, что вещателю нужно идти на диалог с музыкальной индустрией, раз уж возник такой запрос.

— Я подумала, что они какие-то не очень умные люди. Я не хотела ни с кем ссориться, я хотела диалога, и им очень важно сделать этот диалог с обществом, особенно с музыкальной сферой. Они же не просто какая-то частная компания, которая сама себе что-то там придумывает. Они государственная компания, которая существует на государственные средства. Они должны отвечать на запрос общества, — сказала Оля.

Полякова намекнула, что ее юристы уже якобы передали все материалы в суд. Артистка убеждена, что выиграет иск, ведь Конституция на ее стороне.

Также она упрекнула Суспільному за то, что в 2018 году в жюри Нацотбора сидел Константин Меладзе, а в 2019-м победу одержала Maruv, которую, по словам Оли, на конкурс пригласил сам вещатель.

— У них, видимо, очень плохая память, потому что еще в 2018 году в их жюри сидел Меладзе, который катался туда-сюда по 100 раз и не жил здесь, но имел право выбирать человека, который будет представлять Украину. Пусть еще Общественное покажет заявку Maruv, подавалась ли она вообще. Ее просто пригласили. Они сами нарушали эти правила, — заявила Оля.

Что известно о скандале Поляковой с Суспільним

На днях Оля Полякова подала заявку на Нацотбор 2026 и призвала Суспільне изменить правила, согласно которым артисты, которые после 2014 года выступали в России, не могут представлять Украину на Евровидении.

Певица считает, что эти правила “утратили свою актуальность”, а также они “ограничивают права украинских артистов”. К слову, пункт о поездках в РФ ввели в 2019 году после скандальной победы Maruv.

Суспільне заявило, что правила Нацотбора 2026 не могут быть изменены после его начала. Также вещатель добавил, что ценит вклад артистов в развитие украинской культуры, однако дата начала войны остается неизменной.

Продюсер Поляковой Михаил Ясинский обратился к Европейскому вещательному союзу (EBU) с просьбой вмешаться в дело об участии Поляковой в Нацотборе 2026.

