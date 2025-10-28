Мэр Киева Виталий Кличко приоткрыл завесу личной жизни и рассекретил, свободно ли его сердце сейчас. Также политик рассказал, ходит ли он на свидания.

Кличко о личной жизни

Вопрос журналистки о свиданиях политик назвал “странным”. Кличко признался, что сейчас даже не думает о них, а личные встречи ему назначают только с горожанами.

— Странный вопрос. Какие свидания? У меня есть прием граждан с утра до вечера, где ко мне обращаются с просьбами решить проблемы людей. Вот такие свидания у меня, — с юмором ответил мэр.

Сейчас смотрят

Виталий Кличко, который в 2022 году развелся с певицей и моделью Натальей Егоровой, подтвердил, что официально он холостяк. Однако сейчас его сердце занято делами.

— Официально — сердце свободно, но оно занято делами, занято городом. И на сегодняшний день, если откровенно, на личную жизнь вообще нет времени, — поделился политик.

Мэр также рассказал, как во время командировки встретился с сыном, с которым из-за нехватки времени и большой рабочей нагрузки не виделся три года.

— Я был в командировке и позвонил сыну. Он прилетел на место событий, я обнимаю сына, говорю: Сынок, мы с тобой не виделись два года. Он говорит: Папа, ты просчитался, уже три. К чему это пример? Потому что времени не хватает, очень большая нагрузка. И если откровенно, нам нужно преодолевать вызовы, а все остальное будет потом, — подытожил Кличко.

Недавно Виталий Кличко признался, общается ли он с бывшей женой Натальей Егоровой. Пара была в браке 25 лет.

Фото: Виталий Кличко

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.