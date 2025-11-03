Український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін повідомив, що перебуває в процесі розлучення з дружиною, акторкою Ксенією Даниловою. Він також розповів, що стало причиною розриву.

Данііл Мірешкін про розлучення

Артист зізнався, що труднощі у стосунках з’явилися ще до початку повномасштабної війни, однак вони з дружиною намагалися їх подолати. З часом подружжя усвідомило, що їм краще бути окремо.

– Мені так здається, що ми щасливіші, спокійніші, добріші, сильніші окремо, ніж разом. Тобто пара має підсилювати та покращувати одне одного. В нашому випадку, мені здається, що це не так. Причому це обопільно, – поділився Данііл в інтерв’ю на YouTube-каналі Характер.

Мірешкін додав, що війна не стала прямою причиною розриву, однак саме тоді він та дружина зрозуміли – не можна відкладати життя й рішення, які давно назріли.

Стосунки після розриву

Попри розставання, військовий наголосив, що вони з Ксенією зберегли повагу у стосунках та підтримують одне одного. Пара залишається близькими людьми, яких також поєднує спільна донька Василіса.

– Вона (Ксенія, – Ред.) є безумовною підтримкою для мене в багатьох питаннях. І ми зберігаємо хороші дружні стосунки. Я сподіваюсь, що нам вдасться і далі це протягнути, в тому числі щодо дитини. Ми обоє любимо нашу дочку неймовірну, – зазначив Мірешкін.

Артист розповів, що Василісі поки не повідомили про розлучення. Він зізнався, що хвилюється, як правильно підійти до цієї розмови, і розглядає можливість зробити це за участі дитячого психолога, щоб не травмувати дитину.

