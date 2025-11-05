Наталія Могилевська та Віталій Козловський прокоментували свій спільний виступ, під якого вони поцілувалися в губи.

Цей момент викликав неабиякий ажіотаж в мережі, тож артисти вирішили розставити всі крапки над і.

Могилевська і Козловський про поцілунок на сцені

На особистій сторінці в Instagram Наталія поділилася серією відео з колегою, серед яких є й момент їхнього поцілунку. Могилевська пожартувала, що після цього жесту вдома її чекає “покарання” у вигляді 50 віджимань.

– Так зробити міг тільки Козловський. Він завжди був мачо, який на сцені забуває про все на світі. І як ми тепер, Віталіку, будемо виправдовуватися вдома? Мене чекає щонайменше 50 віджимань, – з гумором написала співачка.

Могилевська пригадала початок співпраці з Козловським на телепроєкті Шанс, де вона та Кузьма Скрябін були наставниками співака. За словами артистки, вона щиро пишається Віталієм та його успіхами.

– Я дуже вдячна тобі за наш з Кузьмою перший досвід навчання, викладання та моєї допомоги молодим, талановитим артистам. Ми були захоплені твоїм талантом. Ти сьогодні – потужна зірка, прекрасний артист, пишаюся тобою! Тебе любить величезна кількість людей, я дуже щаслива спостерігати за твоїм неймовірним успіхом, – додала Наталія.

Козловський своєю чергою написав у коментарях, що любить Могигевську як сестру, наставника і як людину, яка завжди його підтримувала.

Артист зазначив, що їхні поцілунки на концерті були спонтанними і без сексуального підтексту. За словами Віталія, їхні партнери спокійно сприйняли цей жест, адже знають, як вони “горять” музикою та сценою.

– Ти першою подзвонила, коли закінчилися суди. Плакала, щиро радіючи за мене. Ці поцілунки на твоєму концерті були чистими, спонтанними, у пориві емоцій без сексуального характеру. Тому наші кохані спокійно це сприйняли. Ні, скорше навіть раділи за нас, бо знають як ми горимо музикою та сценою. Далі буде, – написав Козловський.

Напередодні поцілунок Козловського і Могилевської проментувала дружина артиста, піарниця Юлія Бакуменко. Вона зізналася, чи ревнує чоловіка до колеги.

