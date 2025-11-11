Дочь Майкла Джексона, 27-летняя певица и актриса Пэрис Джексон, откровенно рассказала о последствиях своей бывшей зависимости.

В видео, которое появилось в TikTok, она призналась, что из-за употребления наркотиков у нее образовалось отверстие в перегородке носа.

– Я поняла, что никогда об этом не говорила, а иногда это очень заметно. У меня есть громкий свист, когда я дышу через нос. Это потому, что у меня так называемая перфорированная перегородка, – сказала Джексон.

Дочь Джексона показала последствия наркозависимости

На видео певица посветила фонариком в нос, показав отверстие между ноздрями. Она уточнила, что этот звук можно услышать и на других ее записях.

По данным клиники Кливленда, перфорированная перегородка – это отверстие в хряще, который разделяет ноздри. Чаще всего оно возникает из-за вдыхания кокаина или других наркотиков, но также может быть вызвано чрезмерным использованием спреев, травмами или определенными заболеваниями.

Пэрис добавила, что живет с этой проблемой уже около семи лет – с тех пор, как ей было около 20.

– Это именно то, о чем вы подумали, – сказала она, намекая на причину повреждения.

В конце ролика артистка обратилась к зрителям, в частности к детям, предостерегая их от повторения ее опыта, который “разрушил ей жизнь”.

Почему Пэрис Джексон не сделает операцию

Пэрис Джексон также отметила, что не хочет делать операцию по исправлению перегородки, потому что боится рецидива:

– После такой операции нужно принимать обезболивающие, а я почти шесть лет трезвая. Не хочу рисковать этим, – поделилась звезда.

В начале этого года певица отметила пятую годовщину трезвости. Она призналась, что когда-то имела героиновую зависимость.

В 2017 году Пэрис рассказывала, что ее татуировки скрывают следы от инъекций и шрамы от самоповреждений. Она призналась, что несколько раз пыталась покончить с собой, но смогла восстановиться после обучения в терапевтической школе в Юте.

После реабилитации Джексон вернулась к музыке, приняла участие в благотворительных проектах и сосредоточилась на здоровом образе жизни.

Не так давно в личной жизни дочери Майкла Джексона также произошли изменения – она разорвала помолвку с музыкальным продюсером Джастином Лонгом.

Источник : Daily Mail

