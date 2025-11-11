Донька Майкла Джексона, 27-річна співачка та акторка Періс Джексон, відверто розповіла про наслідки своєї колишньої залежності.

У відео, яке з’явилося в TikTok, вона зізналася, що через вживання наркотиків у неї утворився отвір у перегородці носа.

– Я зрозуміла, що ніколи про це не говорила, а іноді це дуже помітно. У мене є гучний свист, коли я дихаю через ніс. Це тому, що в мене так звана перфорована перегородка, – сказала Джексон.

Донька Джексона показала наслідки наркозалежності

На відео співачка засвітила ліхтариком у ніс, показавши отвір між ніздрями. Вона уточнила, що цей звук можна почути й на інших її записах.

За даними клініки Клівленда, перфорована перегородка – це отвір у хрящі, який розділяє ніздрі. Найчастіше він виникає через вдихання кокаїну чи інших наркотиків, але також може бути спричинений надмірним використанням спреїв, травмами або певними захворюваннями.

Періс додала, що живе з цією проблемою вже десь сім років – відтоді, як їй було близько 20.

– Це саме те, про що ви подумали, – сказала вона, натякаючи на причину ушкодження.

Наприкінці ролика артистка звернулася до глядачів, зокрема до дітей, застерігши їх від повторення її досвіду, що “зруйнував їй життя”.

Чому Періс Джексон не зробить операцію

Періс Джексон також зазначила, що не хоче робити операцію для виправлення перегородки, бо боїться рецидиву:

– Після такої операції потрібно приймати знеболювальні, а я майже шість років твереза. Не хочу ризикувати цим, – поділилася зірка.

На початку цього року співачка відзначила п’яту річницю тверезості. Вона зізналася, що колись мала героїнову залежність.

У 2017 році Періс розповідала, що її татуювання приховують сліди від ін’єкцій і шрами від самопошкоджень. Вона зізналася, що кілька разів намагалася вчинити самогубство, але змогла відновитися після навчання в терапевтичній школі в Юті.

Після реабілітації Джексон повернулася до музики, взяла участь у благодійних проєктах і зосередилася на здоровому способі життя.

Не так давно в особистому житті доньки Майкла Джексона також сталися зміни – вона розірвала заручини з музичним продюсером Джастіном Лонгом.

