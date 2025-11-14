Дом режиссера Довбуша Олеся Санина пострадал во время российской атаки на Киев ночью 14 ноября.

По данным Офиса генпрокурора, обстрелы повредили 36 домов в шести районах столицы.

Олесь Санин о состоянии дома

Режиссер, который сейчас находится в командировке в Германии, увидел фото своего дома на сайте прокуратуры. Он распространил снимок с последствиями прилета, успокоив подписчиков, что его семья цела.

– Спасибо всем, кто беспокоился. Я в Германии в командировке, жена и дети – в доме за городом. Там тоже было громко и страшно, но все в порядке, – написал в соцсетях Санин.

Он уточнил, что на опубликованной им фотографии дом с его квартирой находится справа. На фото видно, что в многоэтажке ударной волной вынесло окна.

наслідки атаки на Київ 14 листопада 2025

Фото: Офис генпрокурора Украины

В комментариях подписчики радуются, что родные Олеся Санина находятся в условной безопасности, и сам он не пострадал.

  • Уважаю очень! Ангела-хранителя вам и всей семье с крепкими крылышками!
  • Капец! Снова возле тебя.
  • Ужас, сочувствую. Главное, что все целы!
  • Держитесь! Вы нужны нации! – пишут люди

Напомним, что в результате атаки на Киев в столице погибли пять человек. Более тридцати жителей получили ранения, среди них – двое детей.

От обломков Искандера пострадало здание посольства Азербайджана. Оккупанты били также по Киевской, Харьковской, Одесской областям.

Катерина Соляр про розтрощену рф хату

Фото: Олесь Санин, Генпрокуратура Украины

