Будинок Олеся Саніна постраждав під час атаки на Київ: що з режисером та його родиною
Будинок режисера Довбуша Олеся Саніна постраждав під час російської атаки на Київ вночі 14 листопада.
За даними Офісу генпрокурора, обстріли пошкодили 36 будинків у шести районах столиці.
Олесь Санін про стан будинку
Режисер, який зараз перебуває у відрядженні в Німеччині, побачив фото свого будинку на сайті прокуратури. Він поширив знімок із наслідками прильоту, заспокоївши підписників, що його родина ціла.
– Дякую всім, хто турбувався. Я в Німеччині у відрядженні, дружина і діти – в будинку за містом. Там теж було гучно і лячно, але все в порядку, – написав у соцмережах Санін.
Він уточнив, що на опублікованій ним світлині, будинок з його квартирою, знаходиться праворуч. На фото видно, що в багатоповерхівці ударною хвилею винесло вікна.
В коментарях підписники радіють, що рідні Олеся Саніна перебувають в умовній безпеці, і сам він не постраждав.
- Шаную дуже! Янгола-охоронця вам і всій родині з міцними крильцями!
- Капець! Знову біля тебе.
- Жах, співчуваю. Головне, що всі цілі!
- Тримайтеся! Ви потрібні нації! – пишуть люди
Нагадаємо, що в результаті атаки на Київ у столиці загинуло пʼятеро людей. Понад тридцять жителів отримали поранення, серед них – двоє дітей.
Від уламків Іскандеру постраждала будівля посольства Азербайджану. Окупанти били також по Київщині, Харківщині, Одещині.
Фото: Олесь Санін, Генпрокуратура України