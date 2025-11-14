Будинок режисера Довбуша Олеся Саніна постраждав під час російської атаки на Київ вночі 14 листопада.

За даними Офісу генпрокурора, обстріли пошкодили 36 будинків у шести районах столиці.

Олесь Санін про стан будинку

Режисер, який зараз перебуває у відрядженні в Німеччині, побачив фото свого будинку на сайті прокуратури. Він поширив знімок із наслідками прильоту, заспокоївши підписників, що його родина ціла.

– Дякую всім, хто турбувався. Я в Німеччині у відрядженні, дружина і діти – в будинку за містом. Там теж було гучно і лячно, але все в порядку, – написав у соцмережах Санін.

Він уточнив, що на опублікованій ним світлині, будинок з його квартирою, знаходиться праворуч. На фото видно, що в багатоповерхівці ударною хвилею винесло вікна.

В коментарях підписники радіють, що рідні Олеся Саніна перебувають в умовній безпеці, і сам він не постраждав.

Шаную дуже! Янгола-охоронця вам і всій родині з міцними крильцями!

Капець! Знову біля тебе.

Жах, співчуваю. Головне, що всі цілі!

Тримайтеся! Ви потрібні нації! – пишуть люди

Нагадаємо, що в результаті атаки на Київ у столиці загинуло пʼятеро людей. Понад тридцять жителів отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Від уламків Іскандеру постраждала будівля посольства Азербайджану. Окупанти били також по Київщині, Харківщині, Одещині.

Фото: Олесь Санін, Генпрокуратура України

