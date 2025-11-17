Співачка Джамала здивувала шанувальників несподіваною трансформацією в білявку.

Артистці допоміг змінити імідж зірковий візажист Єгор Андрюшин, який спеціалізується на перетвореннях українських знаменитостей.

Джамала стала білявкою

Спочатку переможниця Євробачення 2016 постала у звичному образі, але вже за мить кардинально змінилася. Джамала зважилася поекспериментувати не лише з кольором волосся, а й очей.

Сама артистка порівняла себе із головною героїнею серіалу Відьмак – принцесою Ціріллою. Принагідно артистка анонсувала свій новий трек Ми ховаємся – саме ця пісня супроводжує ролик з перетворенням.

Підписники оцінили трансформацію співачки. Дехто з шанувальників навіть захвилювався, що пропустив новий реліз. Втім, Джамала заспокоїла фанатів, додавши, що випуск пісні заплановано на 21 листопада.

Також в коментарях зауважили, що в образі білявки улюблена артистка стала схожа на Шер. На це зірка відреагувала із гумором.

– Як і брюнеткою. Так що тут все стабільно, – відповіла Джамала.

Нагадаємо, що крім активної творчої діяльності співачка присвячує час відбору треків для фіналу Нацвідбору на Євробачення 2026 як музична продюсерка.

У жовтні, поки тривав прийом заявок, Джамала різко висловилася про демоверсії пісень, що приходять на конкурс. Зокрема їй не сподобалася якість записів та виконання.

