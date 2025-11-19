В ночь на 19 ноября Украина пережила еще одно страшное нападение — российские оккупанты атаковали ряд областей ударными дронами и ракетами различного типа.

В Тернополе враг нанес удар по жилым многоэтажкам, в результате чего 20 человек погибли, а 66 получили ранения. Также россияне атаковали Харьковскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Николаевскую, Черкасскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Хмельницкую и Донецкую области.

На очередной акт террора отреагировали украинские звезды. Они поделились своими эмоциями и выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Массированный обстрел Украины 19 ноября: реакция звезд

Супруги Григорий и Кристина Решетники опубликовали видео с последствиями удара по многоэтажке в Тернополе, подчеркнув, что Россия хочет уничтожить украинцев, но им это никогда не удастся.

— Сердце на куски. Прямое попадание в многоэтажку — не военный объект. Хотят пугать, хотят уничтожать украинцев, но никогда не удастся, потому что чем больше таких событий происходит — тем больше пропасть между нами и ненависть к тем, кто пришел нас уничтожить. Пусть великие мужи этого мира одумаются и остановят этот ужас! Мир, может, хватит просто наблюдать? Не могу понять, как в XXI веке такое может происходить? — говорится в сообщении.

Ведущая и блогер Алина Шаманская призналась, что после сегодняшних новостей о массированном обстреле Украины “внутри все становится черным”.

Певица Оля Полякова сообщила, что в связи с сегодняшними событиями переносит премьеру своего клипа на пятницу, 21 ноября.

— Сегодня Украина снова пережила адский массированный российский обстрел. Харьков, Тернополь, Львовщина, Ивано-Франковщина… Разрушенные дома, раненые, погибшие. В Тернополе людей до сих пор достают из-под завалов… Мои искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял родных и дом, — написала артистка.

По словам телеведущей Маши Ефросининой, ее сердце сейчас с городами, которые пострадали из-за действий российских террористов.

— Очередной момент, когда видишь кадр разрушенного дома и даже боишься думать, сколько впоследствии объявят погибших, — написала ведущая, опубликовав фото разрушенной многоэтажки в Тернополе.

Телеведущий Александр Педан поддержал жителей городов, которые сегодня ночью оказались под вражеской атакой.

— Тернополь, Харьков, Львов… Держитесь, мы с вами, — написал он.

Артист Дмитрий Монатик выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате массированного обстрела Украины.

